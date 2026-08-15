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加州豪宅「打折賣」？這4城市價格下滑 買家搶進場

記者謝雨珊／即時報導
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加州豪宅市場近期出現價格鬆動，部分高價住宅的入門門檻明顯下降，但與此同時，市場需...
加州豪宅市場近期出現價格鬆動，部分高價住宅的入門門檻明顯下降，但與此同時，市場需求依然強勁，百萬美元級豪宅甚至以更快速度售出。（示意圖取自pexels）

加州豪宅市場近期出現價格鬆動，部分高價住宅門檻明顯下降，豪宅市場變得更加親民；與此同時，市場需求依然強勁，百萬美元級住宅以更快速度售出。

Realtor.com最新報告，今年7月全美豪宅價格年比跌幅最大的10個都會區中，有四個在加州，分別是舊金山、聖地牙哥、聖荷西，及奧克斯納─千橡─范杜拉（Oxnard─Thousand Oaks─Ventura）。

其中，舊金山豪宅市場跌幅最明顯。當地房市前10%高價房源的入門價格，7月較去年同期下跌8.6%，降至約249萬美元。聖地牙哥下跌7.3%，聖荷西下跌6.9%，奧克斯納─千橡─范杜拉市場則下跌6%。

不過，豪宅價格下滑並未代表市場降溫，部分加州城市的高價房產反而銷售迅速。

舊金山7月的百萬美元級房產售出的時間中位數僅37天，是此次報告分析的豪宅市場中銷售速度最快市場。聖荷西也緊追在後，百萬美元級房產平均僅需38天即可售出。聖荷西同時仍是全美「百萬美元級房源之都」，目前市場上約62%的在售房源價格超過100萬美元。

Realtor.com資深經濟學家Anthony Smith指出，豪宅價格門檻下降並不一定意味著需求減弱。他表示，部分市場的價格門檻下滑，是房價在快速上漲後進行調整的結果；但在舊金山、聖荷西等市場，房屋銷售速度非常快，庫存消耗速度甚至超過新房源補充的速度。

洛杉磯則依然位居全美最昂貴的豪宅市場之列。當地房市價格排名前10%的高價房源，入門價格接近400萬美元，不過這一門檻仍較去年同期下降3.8%。

從全美市場來看，豪宅價格的入門門檻7月下降2.7%，至125萬美元，已連續第29個月出現年比下滑。然而，高端買家並未因此退出市場。屬於房市前10%的豪宅，平均比去年提前3天售出；而頂級豪宅，也就是價格排名前1%的房產，銷售速度更比去年快5天。

Smith表示，全美豪宅市場正在持續走向正常化，但不同地區的市場狀況存在明顯差異，推動房價變化的因素也各不相同。對加州而言，豪宅價格門檻雖有所下降，但舊金山、聖荷西等市場的快速去化速度，仍顯示高端住宅需求具有一定韌性。

精華 FAQ

  • Realtor.com報告顯示，今年7月全美豪宅價格年比跌幅最大的10個都會區中，有4個在加州，分別是舊金山、聖地牙哥、聖荷西，以及奧克斯納─千橡─范杜拉，顯示當地高價住宅門檻明顯回落。

  • 因為兩地雖然豪宅門檻下降，但去化速度仍非常快。舊金山百萬美元級房產中位售出時間僅37天，聖荷西約38天，庫存消耗甚至快於新房源補充，顯示買氣依舊強勁。

  • 全美豪宅入門門檻7月降至125萬美元，已連續29個月年比下滑，但前10%豪宅平均比去年提前3天售出、前1%頂級豪宅快5天。這代表市場在正常化，卻不等於高端需求退潮。

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