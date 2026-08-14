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專業賊闖華人超市3分鐘得手 不碰收銀機只偷這

住飯店別碰抱枕 專家揭「最容易被忽略」衛生死角

專業賊闖華人超市 不到3分鐘得手 不碰收銀機只偷這

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
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三名蒙面竊賊凌晨闖入華人超市，作案後搭乘接應車輛逃離，全程不到三分鐘。（受訪者提...
三名蒙面竊賊凌晨闖入華人超市，作案後搭乘接應車輛逃離，全程不到三分鐘。（受訪者提供）

加州天普市一家華人經營的生活用品超市日前遭竊，數名蒙面竊賊凌晨持電鋸及破拆工具闖入，從破門、搜尋財物到拆走收銀台下方的小型保險箱，全程不到三分鐘。業者表示，竊賊作案手法熟練，疑似誤以為保險箱內存放大筆現金，卻刻意避開可能裝有定位裝置的新式收銀系統，顯然早有準備。

經營「1元起跳」生活用品超市的華人業者劉澄宇（Fernando Lau）表示，案發時間約在凌晨4時。當時他人在泰國，因手機開通國際漫遊，接到保全公司通知，得知店門遭人破壞。

劉澄宇起初透過監控畫面未看到明顯異狀，隨後才發現有人已經進入辦公室翻找物品。他透過全天候監視器持續查看竊賊動向，發現對方搜查辦公室後，迅速跑到收銀台，用電鋸及鐵製工具拆下收銀機下方的小型保險箱，隨即逃離。

「十秒左右就能破門，整個過程不到三分鐘，非常專業。」劉澄宇說，竊賊不僅攜帶電鋸及專業破拆工具，負責接應的車輛也相當新，從分工及速度判斷，很可能是有經驗的慣犯。從竊賊進入辦公室翻找財物開始，監控設備還隱約錄到他們以西語溝通，但目前尚不清楚涉案者身分。

劉澄宇指出，被拆走的小保險箱是傳統超市常見的設計。部分商家夜間沒有立即結帳時，會將100美元、50美元及20美元等大面額鈔票暫時存入，因此竊賊可能認定裡面藏有現金，才會專門將其拆走。

不過，店內實際並未在箱中存放大量現金，因此現金損失不多，反而是玻璃門、門鎖及感應器遭到嚴重破壞，維修損失估計達數千美元。劉澄宇認為，竊賊避開其他新式收銀設備，可能因為部分POS機器裝有全球定位或追蹤裝置，不敢貿然搬走，只鎖定外觀看似傳統、較容易拆卸的小保險箱。

保全公司發現異常後詢問是否報警，警方接獲通知約一小時後，三名警員抵達現場。由於店門已被破壞，警方得以進入查看；其後店員趕到清點損失並向警方提供口供及監控資料。

劉澄宇表示，附近近期已接連傳出類似案件。員工事後聽說，約兩個月前附近一家華人超市也遭遇相似手法；約半年前，一家茶餐廳被人砸破玻璃，店內現金遭洗劫一空。他提醒華人商家提高警覺，仔細查看監控錄影，尤其不要在店內留下大量現金，也應重新評估傳統小型保險箱是否容易成為竊賊目標。

他感嘆，近來進口及海關政策日益嚴格，小型進口商家的經營成本與壓力本已增加，如今再面對治安惡化、竊盜及維修損失，無疑是雪上加霜。「現在已經不是十多年前的環境，華人在這裡做小生意吃力不討好，不但耗費時間，承擔的風險也愈來愈高。」

竊賊闖入天普市華人超市後，直奔收銀台下方，拆走用來存放現金的小型保險箱。（受訪者...
竊賊闖入天普市華人超市後，直奔收銀台下方，拆走用來存放現金的小型保險箱。（受訪者提供）

精華 FAQ

  • 案發約在凌晨4時，數名蒙面竊賊持電鋸與破拆工具先破門，再進入辦公室翻找，最後迅速拆走收銀台下方的小型保險箱，全程不到3分鐘。

  • 業者指出，竊賊分工明確、動作極快，接應車輛也很新，顯示像是慣犯；且他們刻意避開新式收銀系統，疑因擔心定位追蹤裝置。

  • 店內沒有存放大量現金，因此金錢損失有限，但玻璃門、門鎖與感應器遭嚴重破壞，維修費估數千美元。業者提醒商家勿留大量現金，並重新評估傳統小保險箱的風險。

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