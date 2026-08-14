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南加租屋門檻升高 華人有錢仍卡在這一關

記者子為／洛杉磯即時報導
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隨著移民執法趨嚴，加上房東擔心租金違約及租屋詐騙，南加州部分出租屋提高審查門檻。...
隨著移民執法趨嚴，加上房東擔心租金違約及租屋詐騙，南加州部分出租屋提高審查門檻。（本報檔案照）

隨著移民執法趨嚴，加上房東擔心租金違約及租屋詐騙，南加州部分出租屋提高審查門檻。地產經紀袁立功表示，除信用及收入證明外，部分房東還要求本地收入，並審查所有成年住戶，使缺乏美國信用紀錄或收入來自海外的新移民及陪讀家庭，即使有支付能力也可能更難租屋。

袁立功以今年初經手的一套羅蘭岡獨立屋為例。該房屋月租4000多美元，前後花了約三至五個月才成功出租，期間共收到30多組租客的看房詢問。

●部分房東要求有本地收入

由於詐騙電話增加，他主要透過簡訊聯絡，並先詢問五至六項基本問題，包括入住人數、信用及財務狀況等，符合房東要求後才安排看房。結果約有一半詢問者未通過初步審核，經過數月才找到信用、財務條件及住房需求都合適的家庭。

他說，過去部分從中國來美的家庭，雖然在海外有工作及收入，但沒有美國信用紀錄或本地收入，也可能是父母其中一人帶著孩子來美讀書。這類租客過去仍有機會透過存款、海外收入或其他財務資料租到房屋，但目前部分房東更傾向選擇擁有本地信用及收入證明的申請者，使其換房難度增加。

袁立功日前也接到一名居住在德國的屋主來電，對方準備出售位於鑽石吧的出租屋。現有租客帶著兩名孩子在當地讀書，希望屋主能夠再續租一年。由於屋主長期自行管理，現有租金比市場行情低約200至300美元，租客一旦搬走，不但可能需要支付更高租金，也擔心難以通過下一名房東審查。

他觀察，不少長期租客即使面對房東調漲租金，也不願輕易搬家。租客居住四、五年後，即使房東每年調漲，租金仍可能低於新掛牌房屋；如果本身缺少本地信用或收入紀錄，搬家還意味著必須重新接受審查。

●房東對特定移民差別對待 恐違法

袁立功表示，房東提高警覺的另一個原因，是擔心申請人使用假身分證件、虛假信用報告租屋，再將房屋用於非法大麻種植等用途。因此，經紀及房東除查看信用分數外，也會進一步核對身分、收入及相關文件。不過，這些情況仍屬他的從業觀察，不能代表所有南加州房東均採取相同標準。

房東審查租客時也有法律界線。根據加州民權局資料，房東可以依合法標準審查申請人的收入及信用紀錄，並詢問收入金額與來源，但必須考慮所有合法且可核實收入，不得僅因收入來源不同而拒租或給予較差條件。若申請人使用政府租屋補助，房東查閱信用紀錄時，還須允許其以福利證明、薪資單或銀行對帳單等資料證明支付能力。

加州司法廳也指出，私人房東一般不得詢問租客或申請人的公民及移民身分，也不得據此拒租、提高租金或提供較差的租賃條件。不過，房東仍可要求核實申請人身分或財務資格所需的文件，但若以「本地信用」或「本地收入」為由，對特定國籍或移民身分的申請人作出差別待遇，可能涉及違法歧視。

精華 FAQ

  • 主因是移民執法趨嚴，加上房東擔心租金違約、假身分證件與租屋詐騙，甚至房屋被不法利用，因此更重視信用、收入與文件真實性。

  • 沒有美國信用紀錄、收入來自海外，或主要靠一方陪讀在美的家庭，常因缺少本地收入與信用證明而更難通過審查，即使具備支付能力也可能受阻。

  • 一般不得。加州規定房東可查收入與信用，但須考慮所有合法且可核實收入，也不得因公民或移民身分拒租、加價或給較差條件，否則可能涉及歧視。

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