買不起房也不敢生娃 Z世代卻在這件事上贏過父母

高房價、育兒成本及就業壓力，迫使不少Z世代延後買房與生育，卻也促使他們比父母世代更早投資並準備退休金。（示意圖取自Pexels網站）

高房價 、育兒成本及就業壓力，正迫使美國Z世代重新排列人生順序。不少年輕人延後買房和生育，但最新數據顯示，他們在投資及退休 準備方面，反而比父母一代更早起步。

理財網站Investopedia報導，美國銀行最新研究指出，Z世代的「儲蓄對支出比率」低於其他世代。年輕人面臨生活成本上升與就業市場轉弱，卻仍願意購買咖啡、化妝品等負擔得起的小型享受。美銀研究人員將這種現象稱為「小確幸經濟」。當買房、成家等大型目標變得遙不可及，小型消費對年輕人的吸引力反而上升。

自2000年以來，美國房價累計上漲約210%，包括托兒及學費在內的成本同期上升近190%，工資增幅卻僅約84%。西北互助保險（Northwestern Mutual）2026年調查顯示，超過三成Z世代因財務壓力延後買房，另有四分之一推遲生育。

不過，當買房變得困難，Z世代並未放棄累積資產，而是把部分資金轉向股票及退休帳戶。

摩根大通研究所數據顯示，2024年，25歲族群中有37%自22歲以來曾將相當一部分資金從支票帳戶轉入投資帳戶；2015年時，這一比例僅6%。疫情期間累積的儲蓄、投資平台普及與股市上漲，都可能促使年輕人更早投資。房地產門檻升高，也可能讓部分人轉向股票市場。

美銀調查顯示，Z世代勞工平均24歲開始存退休金，比嬰兒潮世代平均早約十年。提早起步，即使每月投入不多，也能讓資金有更長時間透過複利增長。

這也與年輕人不太相信未來能依靠社安金有關。Cerulli Associates調查發現，僅5%的Z世代預期社安金將成為退休後主要收入，千禧世代則為16%。更多Z世代預計依靠401(k)、個人退休帳戶及其他投資。

不過，較早投資不代表財務寬裕。美銀另一項調查顯示，42%的Z世代仍是「月光族」，近半數將生活成本視為財務成功的主要障礙。