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為瞞接觸中國女諜 白宮副幕僚長妻子被舊情人利用？

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在FBI對方芳及其滲透行動展開調查之際，她已潛逃出境。（取自方芳臉書）
在FBI對方芳及其滲透行動展開調查之際，她已潛逃出境。（取自方芳臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：報導指史沃威爾疑借與米勒妻子舊情，封存FBI機密檔案。
  • 重點二：該檔案涉及他與被疑為中國女間諜方芳的接觸與往來。
  • 重點三：史沃威爾否認不當行為，司法部則強調調查不受政治干預。

加州郵報報導，日前一份震撼報告揭露，加州前民主黨籍聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell），曾利用與白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）妻子凱蒂（Katie Miller）此前的男女朋友關係，將可能引發醜聞的聯邦調查局（FBI）機密檔案封存。該檔案與史沃威爾跟疑似中國女間諜的接觸有關。

史沃威爾日前因多女性指其涉嫌性侵及強暴而辭職。華府政壇對於史沃威爾曾與這位保守派要角的現任妻子交往感到相當震驚。

針對此事，凱蒂在社交平台X回應：「我當時只是國會山莊的實習生，」凱蒂20多歲時曾在國會山莊擔任實習生及新聞總監，之後於2017年轉任行政部門。她與史沃威爾交往時，尚未結識現任丈夫。

據國會新聞部落格Sources Say報導，史沃威爾利用這段舊情，成功阻止FBI公開詳細記錄他與涉嫌是中國情報人員方芳（Fang Fang，音譯）之間接觸的檔案。

方芳曾於2011年至2015年間為史沃威爾籌款，並協助安排至少一名實習生進入其辦公室。然而聯邦官員懷疑她是間諜；史沃威爾則表示，在收到FBI警告後，便切斷了與她的聯繫。

史沃威爾始終拒絕透露是否曾與該涉嫌間諜發生性關係，並聲稱不公開兩人關係細節是出於國家安全考量。

史沃威爾當時為單身，直到2016年才與現任妻子布蘭妮（Brittany）結婚。

在FBI對方芳及其滲透行動展開調查之際，她已潛逃出境。FBI局長巴特爾(Kash Patel)曾研議將她從中國引渡回美，以便就史沃威爾相關案情進行審訊。

最終這些檔案並未公開。司法部發言人向加州郵報表示：「本部調查犯罪，一向不受政治干擾。」

現年45歲的史沃威爾曾是華府著名的社交圈活躍人物，經常與國會山莊的年輕幕僚聚會。據Politico報導，多年來關於他不正當行為的耳語傳聞不斷。

隨著他全國知名度上升，以及頻繁登上電視新聞評論節目強烈批評川普，相關傳聞愈演愈烈。

今年4月，十多名女性向CNN爆料，指史沃威爾對她們進行強暴或性侵，並稱這種行為模式可追溯至他在國會山莊任職的數十年期間。

目前司法部正就性侵指控進行調查，但他否認所有指控。然而，這些醜聞已導致他退出加州州長競選並辭去國會議員職務。

消息曝光後，凱蒂對受害女性表達支持：「作為一個通常不盲目相信所有女性的人，我選擇相信她—以及在她身後排隊的許多人，史沃威爾的不當行為是國會山莊公開的秘密。」

方芳曾於2011年至2015年間為史沃威爾籌款，並協助安排至少一名實習生進入其辦...
方芳曾於2011年至2015年間為史沃威爾籌款，並協助安排至少一名實習生進入其辦公室。圖為史沃威爾此前競選加州州長。 (路透)

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）與妻子凱蒂（Katie Mill...
白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）與妻子凱蒂（Katie Miller）出席白宮記者晚宴。（路透）

精華 FAQ

  • 內文指他利用曾與白宮副幕僚長米勒妻子凱蒂交往的舊情，成功讓可能引發醜聞的FBI機密檔案未被公開，檔案內容與他接觸方芳有關。

  • 方芳被指可能是中國情報人員，曾在2011年至2015年間為史沃威爾籌款，並協助安排至少1名實習生進入辦公室；史沃威爾稱收到FBI警告後已切斷聯繫。

  • 除了中國女諜接觸案，史沃威爾還面臨多名女性提出的性侵與強暴指控，司法部正在調查；他已退出加州州長競選並辭去國會議員職務。

白宮 間諜 史沃威爾

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