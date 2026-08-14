我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「油價4元沒關係」川普：永不會為伊朗戰爭道歉

印尼規模7.7地震 已發海嘯預警

華人出租房屋 一原因竟被警局貼封條

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著愈來愈多人透過社群媒體及網路交易平台尋找出租或出售房屋，一些不法分子也趁機張...
隨著愈來愈多人透過社群媒體及網路交易平台尋找出租或出售房屋，一些不法分子也趁機張貼虛假房源，企圖騙取申請費、押金或租金，而這些房屋實際上根本沒有出租。（AI生成示意圖）

隨著愈來愈多人透過社體及網路交易平台尋找出租或出售房屋，一些不法分子也趁機張貼虛假房源，企圖騙取申請費、押金或租金，而這些房屋實際根本沒有出租。專家指出，此類詐騙日益普遍，執法與追查難度也愈來愈高。

河濱資深地產經紀周克蕙分享案例。數月前，她負責物業管理的一棟獨立屋招租，她將所有出租屋資訊發到網絡，標明月租是3500美元，也有中介聯絡電話。幾周後，她發現這棟出租屋被執法機關貼了封條，原因是有人用這棟房屋詐騙。她覺得很驚訝，先前並未發生類似情況。進一步了解得知，有人冒充這棟出租屋的房東，將所有圖片資料發至網上招租，標明月租只要2000美元。當有意求租房客與假冒房東見面時，雙方填妥，租客交1000美元押金，然後再找所謂的「房東」，就消失不見。

針對近年頻頻發生的網路房地產詐騙現象，FBI表示，詐騙者通常會在社媒或其他網路交易平台刊登虛假房源，有時甚至利用人工智慧製作內容，讓廣告看起來更加真實可信。他們盜用真實房源的照片及資料，重新包裝後刊登，再冒充房東或房仲，在受害者發現對方身分造假前，盡可能騙取更多款項。這些虛假廣告通常以明顯低於市場行情的價格吸引租客，利用民眾急於找到住處的心理下手。

律師薄尚樂表示，有的中國投資者在南加州購買數棟住宅，投資者身在中國由於出入境政策收緊，如果長時間來不了美國，他們投資的住宅，有可能被不法者用於網路詐騙，騙取租客押金。如果考慮到可能長期無法來美，最好委託物業公司幫助管理投資屋。

隨著社媒逐漸成為民眾尋找出租及出售房屋的重要管道，警方表示，許多平台監管及審查機制有限，也為詐騙者創造有利環境。橙縣警局發言人Lizbeth Gwisdalla表示，該部門經常調查此類網路租屋詐騙。她說：「尤其在目前的租屋市場，競爭非常激烈，民眾往往感到必須迅速採取行動。如果一個條件好得令人難以置信，那麼它很可能就是假的。

大洛杉磯房地產經紀人協會主席、Beach Real Estate Group共同所有人Chris Duff表示，加州各地房地產專業人士都注意到，此類網路犯罪正在增加。他認為，這不是新出現問題，只是案件數量持續上升，而且一年比一年嚴重。

警方表示，此類詐騙發生後，要追究犯案者責任極為困難。許多嫌犯只使用一次性社媒帳戶與受害者聯絡，或要求透過難以追蹤的支付平台匯款，部分詐騙者甚至身在海外。

執法人員指出，雖然警方並非完全無法追蹤這類網路詐騙者，但整個調查過程非常耗費警力。偵探通常需要申請耗時甚久的搜索令，並從龐大數據資料中尋找線索，前提是涉案帳戶仍能被辨識和追蹤。

面對日益普遍的詐騙，周克蕙提醒，租客應先核實房源是否真實，並查證房東或房仲身分與資格。在尚未實地看房、親自見到房東或房仲，以及確認對方確實有權出租房屋前，切勿支付申請費、押金或租金。對租金明顯低於市場行情，或對方不斷催促立即付款的房源，更應提高警覺。

精華 FAQ

  • 因有人冒充真正房東，盜用該屋照片與資料在網上刊登低價招租，誘使租客交押金後失聯，導致執法機關介入並對房屋貼上封條。

  • 詐騙者多半利用明顯低於市場行情的租金、真實房源照片與看似完整的聯絡資訊，並加快催促付款，讓急著找住處的人在未查證前先匯款。

  • 應先實地看屋，親自確認房東或房仲身分與出租權限，未核實前不要付任何申請費、押金或租金；若價格異常便宜或對方催促立刻付款，更要提高警覺。

華人 租金 租客

上一則

胎兒心臟有問題 加州父母要墮胎 孕母拒從跑德州生

延伸閱讀

偽造駕照詐租公寓 爾灣市警追女嫌

偽造駕照詐租公寓 爾灣市警追女嫌
房源增加 南加租金創近4年新低 華人區獨立屋數月才租出

房源增加 南加租金創近4年新低 華人區獨立屋數月才租出
房東塞2男同住單身女想退租 律師：租約是關鍵

房東塞2男同住單身女想退租 律師：租約是關鍵
金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元

金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元
曼哈頓月租飆破6655元、2房竟要8000 租客崩潰：住不起

曼哈頓月租飆破6655元、2房竟要8000 租客崩潰：住不起
暴雨洪災後騙徒趁虛而入 紐約州府籲防5類詐騙

暴雨洪災後騙徒趁虛而入 紐約州府籲防5類詐騙

熱門新聞

34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

2026-08-12 21:39
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

2026-08-12 18:50
42歲的白女士被確診胃癌四期。（Jared提供）

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

2026-08-08 19:24

超人氣

更多 >
年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視

年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
女星溫明娜用「一根湯匙」 秒速剝好水煮蛋殼不留碎屑

女星溫明娜用「一根湯匙」 秒速剝好水煮蛋殼不留碎屑
白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級