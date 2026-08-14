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胎兒心臟有問題 加州父母要墮胎 孕母拒從跑德州生

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代理孕母跨州生產引爆爭議 ；示意圖，非當事人。（美聯社）
代理孕母跨州生產引爆爭議 ；示意圖，非當事人。（美聯社）

福斯新聞報導，一名為加州夫婦代孕的女子，因胎兒先天性心臟病治療問題與委託父母爆發激烈爭執，並前往德州生產。在達拉斯法官下令對該新生兒進行維持生命治療的隔天，該名嬰兒順利誕生。

據代理孕母韋斯特（McKenna West）的代理律師表示，這名嬰兒目前正接受穩定狀況的醫療照顧，並預計在德州一家醫院接受手術。此案已獲得右翼生命權團體與共和黨官員廣泛的跨州支持。

韋斯特為一對加州夫婦代孕，她指控該對夫婦在胎兒被診斷出患有左心發育不良症候群（HLHS，一種威脅生命的先天性心臟病）後，企圖終止妊娠。

在共和黨籍德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）介入支持代理孕母後，法官下令對該名嬰兒實施維持生命的治療。

該對加州夫婦艾哈邁德（Omar Ahmed）與吉爾卡（Nausheen Gilkar）則在法庭文件中否認會在嬰兒出生後拒絕讓其接受手術。夫婦倆的代理律師布德納（Lee Budner）在給《德州論壇報》的一份聲明中指出，嬰兒正在接受醫療照顧，並指責韋斯特與帕克斯頓將這起家庭悲劇變成了「政治秀」。

布德納表示：「我們客戶目前唯一的焦點，就是確保他們的寶寶能獲得至關重要的醫療照顧，並確保他們身為父母，能與孩子共度每一刻珍貴的時光。」

左心發育不良症候群是一種心臟左側結構發育不全、無法正常供血的疾病。若不進行治療，患者會出現呼吸困難、脈搏微弱以及皮膚發灰或發紺等嚴重症狀。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，該疾病必須透過多次複雜且具挑戰性的手術來治療。美國每年約有925名嬰兒出生時患有此症。若未接受治療，患有此心臟缺陷的兒童可能會在數天或數周內死亡。CDC指出，手術修復並不一定能完全治癒，未來可能還需要追加手術或進行心臟移植。

韋斯特的律師指控，該對夫婦在懷孕20周得知診斷結果後，曾連續數周施壓韋斯特進行人工流產。

但在法庭文件中，該對夫婦反駁稱韋斯特違反了代孕合約，且加州法院已判定她對該名孩子不享有法律或實質監護權。

他們亦否認有意拒絕手術，並表示先前醫療專業人員曾告知他們，無法確定寶寶出生後是否適合進行心臟開胸手術。

艾哈邁德在提交給德州法院的文件中寫道：「那不是、也從未是我們的立場，自韋斯特女士搬到德州以來，我們一直尋求與照顧我們孩子的醫生溝通，以便我們能以父母的身分為他做出明智的醫療決策。」

據律師威爾森透露，由於加州夫婦已申請臨時禁制令，孕母韋斯特目前無法探視或抱持該名嬰兒。

專精生殖法的德克薩斯大學法學院教授勒布謝（Rachel Rebouché）表示，類似此案的爭議相當罕見。她指出，代孕合約通常包含父母與代理孕母就醫療照顧以及何時或如何終止妊娠達成共識的條款，但「這些屬於意向性條款，在法院並不具備強制執行力」。

勒布謝教授表示，德州法律賦予父母做出醫療決策的權利，但他們無權以構成醫療虐待或疏忽的方式拒絕醫療。她補充，德州法院擁有廣泛的權力，能以符合兒童最大利益為由下達指令。

精華 FAQ

  • 核心衝突在於胎兒被診斷出左心發育不良症候群後，代理孕母指控委託父母試圖終止妊娠；夫婦則否認拒絕治療，並主張自己有權為孩子做醫療決策。

  • 在德州檢察長帕克斯頓介入支持後，法官命令對新生兒進行維持生命的治療。嬰兒出生後已接受醫療照顧，並預計在德州醫院進一步手術。

  • 此案牽涉代孕合約、父母醫療決策權與胎兒生命權爭議，因此獲得右翼生命權團體及共和黨官員支持，也被視為罕見的跨州法律與政治事件。

加州 德州 墮胎

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