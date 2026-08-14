韓流席捲洛城 KCON LA三天盛會吸引全球粉絲朝聖

洛杉磯會展中心前看不到頭的人隊等待進場。（李若提供）

洛杉磯 再度成為全球韓流文化焦點。KCON LA 2026於14日登場，來自南加 各地以及全美、海外的年輕韓流粉絲湧入洛杉磯會展中心，從K-Pop音樂、偶像見面會，到韓國美食、美妝、時尚及流行文化體驗，整個市中心「韓流」熱氣騰騰。

數千韓迷14日上午開始湧入洛杉磯會展中心，排隊進場的人隊看不到頭。剛開場，許多攤位前人頭湧湧，不同族裔的美女爭相與自己喜愛的偶像看板合影。洛杉磯會展中心介紹，今年KCON LA從14日至16日一連三天，除洛杉磯會展中心外，Crypto.com Arena也有活動。主辦單位CJ ENM表示，今年活動以「K-SOUL CITY」為主題，希望把洛杉磯打造為一座可以「親身體驗韓國文化」的城市，而不只是觀看K-Pop演唱會。

KCON LA從2012年起在洛杉磯推出，從一場K-Pop活動發展成全球性韓國文化嘉年華，近年已拓展到紐約、東京、曼谷、阿布達比等城市。韓國媒體最新資料指出，全球累計線下參與人數已約235萬。

今年活動除大型舞台演出，也有K-Beauty、K-Food及K-Story等不同體驗區，讓粉絲從「追星」進一步進入韓國生活方式。今年還首次加入由Olive Young主導的K-Beauty Festival，55個韓國美妝及生活品牌將透過產品展示、互動體驗等方式與美國消費者直接接觸。而112家公司及品牌參與三天的活動，也讓KCON從單純娛樂活動，逐漸變成韓國企業進軍北美市場的重要平台。

音樂仍然是今年重頭戲，共有34組藝人參與，NCT 127、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE等人氣團體擔任主要演出陣容，另有TREASURE、ILLIT、P1Harmony等新生代及當紅團體登台。

對許多年輕粉絲而言，KCON最吸引人的地方，是「一整天都有事情可以做」。白天排隊與偶像互動、觀看舞蹈表演、參加工作坊、拍照打卡、試吃韓國食品及體驗韓國美妝，晚上再步行前往Crypto.com Arena欣賞大型演唱會，白天到深夜一路狂歡。主辦單位今年還推出現場直播，同步透過Mnet Plus、YouTube、Samsung TV Plus以及其他國際平台向全球粉絲傳播，讓無法到洛杉磯的人身臨其境。

洛杉磯市政府2025年將8月15日定為「KCON Day」。

洛杉磯會展中心前看不到頭的人隊等待進場。（李若提供）

美女們爭相與自己喜歡的偶像看板合影。（李若提供）

KCON LA 2026於14日上午開始在洛杉磯會展中心登場，一連三天。（李若提供）

美女們爭相與自己喜歡的偶像看板合影。（李若提供）