我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

退休金拿來寵孫「有求必應」 78歲爺奶驚覺大事不妙

明星逃離加州╱暮光之城男星談遷居田州3年心得

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
好萊塢男星盧茨近日透露，他在疫情爆發後決定離開加州，搬到田納西州定居。（美聯社）
好萊塢男星盧茨近日透露，他在疫情爆發後決定離開加州，搬到田納西州定居。（美聯社）

Page Six新聞網報導，好萊塢男星盧茨（Kellan Lutz）近日透露，他在疫情爆發後決定離開加州，搬到田納西州定居。他並分享在當地居住三年的心得。

盧茨在Michael Rosenbaum主持的節目「Inside of You」中表示：「我真的很愛加州，真心的。」他解釋，搬到田納西州的決定，是在他們迎來第二個孩子時做出。

這位以「暮光之城」系列聞名的演員透露，他們原本住在橙縣，而他的妻子Brittany Lutz希望未來能搬回加州，或至少能過上「半西岸、半異地」的生活方式。盧茨常常需要在洛杉磯工作。

盧茨表示，妻子在橙縣出生長大，「她的家人都很棒。」但他也提到，疫情過後，許多加州居民選擇離開，「很多人失業，想搬到一個更平靜的地方。」由於妻子的家人決定離開加州，盧茨夫婦最終也跟著搬到田納西州。他解釋，這主要是因為，每當他外出拍戲工作，妻子若獨自在家照顧孩子，將缺乏支援系統。

「有一次孩子生病，她感覺完全失控—沒辦法同時把兩個孩子都帶過去，覺得很無助。他補充，身邊其他有孩子的男性朋友都告訴他，新手媽媽通常都會想搬到自己母親居住的地方，「就是為了有人幫忙照顧孩子。」

盧茨一家三年前搬到田納西州的富蘭克林（Franklin），但他坦言，目前不確定他們會在當地住多久。「我們買了一塊地，也參加了很棒的聖經學習小組，教會很棒，社區也很棒，」他說。「這裡也有不少演員。過去這幾年住在富蘭克林，我參加的電影首映禮次數，甚至比我住洛杉磯時還多。」

儘管如此，盧茨也坦承，搬到田納西州後，生活仍有一些需要適應的地方。「不太習慣（當地的）四季變化」，「這裡會有龍捲風，尤其家裡有小孩的時候，我太太會進入『紅色警戒』狀態。而且我們也很想念好吃的壽司和道地的墨西哥菜。」

事實上，田納西州近年因生活成本較低、社區氛圍寧靜且鄰近娛樂產業重鎮納許維爾（Nashville），成為不少歐美影視及音樂圈明星「逃離加州」後的熱門落腳處。富蘭克林和納許維爾相鄰，僅相隔約20英里。例如，Miley Cyrus在富蘭克林擁有占地約33英畝的莊園式住宅，價值約580萬美元。Keith Urban與Nicole Kidman夫婦，也是當地社區常見到的明星面孔。 Tim McGraw與Faith Hill夫婦長年在富蘭克林置產，當地居民甚至會特地騎車經過他們的住宅。

精華 FAQ

  • 他表示，搬家主要是考量家庭與育兒需求，尤其第二個孩子出生後，太太若獨自在家照顧孩子會缺乏支援，因此決定跟著家人搬到田納西州，尋求更穩定的生活環境。

  • Lutz一家最後搬到田納西州的富蘭克林，已經住了3年。他提到當地社區、教會和聖經學習小組都很不錯，生活環境也讓他們感到安心，但仍不確定未來會住多久。

  • 他坦言不太習慣當地四季變化，尤其擔心龍捲風來襲時家中有小孩的安全，太太也常進入紅色警戒狀態；此外，他們還很想念好吃的壽司和道地的墨西哥菜。

加州 橙縣 田納西州

上一則

開車喝口奶茶也會吃罰單？警：分心駕駛比你想的嚴重

延伸閱讀

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
賀錦麗入住幾乎全白人社區 引熱議

賀錦麗入住幾乎全白人社區 引熱議
灣區房租一路飆升 高薪華人也吃不消

灣區房租一路飆升 高薪華人也吃不消
美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年
台70歲男星小女友遭爆「小三」黑歷史 他說：我知情

台70歲男星小女友遭爆「小三」黑歷史 他說：我知情

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

2026-08-12 21:39
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

2026-08-12 18:50
42歲的白女士被確診胃癌四期。（Jared提供）

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

2026-08-08 19:24

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫
醫療成本上升 越來越多醫院要求看病必須預先付款

醫療成本上升 越來越多醫院要求看病必須預先付款