好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

Costco美食區披薩是會員熱門餐點之一，除了直接照菜單點餐，不少老饕也分享客製化及「隱藏吃法」，讓披薩口感升級。（記者朱敏梓／攝影）

好市多Costco 美食區的披薩一直是會員人氣餐點，雖然目前主要只有起司和義式臘腸（pepperoni）兩種選擇，但不少老饕發現，只要掌握幾個點餐技巧，不僅能減少等待時間，還能調整披薩口感，甚至在家「復刻」已下架的經典綜合披薩。

美食網站Tasting Table整理Costco會員經驗指出，第一招是不要等購物結束才點披薩。許多門店如今透過自助機點餐，但尖峰時段可能要等很久。想節省時間，可在開始購物前先到櫃台或自助機下單，告知工作人員預計取餐時間；部分門店也接受電話預訂整個披薩，到店後再付款取餐。

第二招是特殊需求直接問櫃台。自助機通常無法提供太多客製選項，但部分門店可能接受「一半起司、一半臘腸」、減少臘腸或增加起司等要求。如果是兒童生日派對或公司聚餐，還可詢問能否「party cut」，將披薩切成更多小片，方便多人分享。不過是否能客製仍視各門店及繁忙程度而定。

第三招則是不少披薩老饕推薦的「well-done」。Costco披薩起司和油脂較多，剛出爐時餅皮有時偏軟，甚至可能出現起司整片滑落的情況。有會員建議點餐時要求烤得更熟、更酥，甚至要求減少起司。一名網友分享，自己會要求「起司減半、烤得更熟」，如此披薩不僅較不油，餅皮也比較不會軟塌。若門店無法配合，也可回家用烤箱再次加熱。

不少會員至今仍懷念Costco過去販售的經典Combo綜合披薩。第四招就是自己在家復刻：先購買一個Costco義式臘腸披薩，再加入義式香腸、蘑菇、紅洋蔥、青椒及黑橄欖，放入烤箱加熱數分鐘，就能重現接近昔日Combo披薩的豐富配料。

第五招則更有創意。部分會員會直接利用Costco美食區及賣場內的食材「升級」披薩，例如加入切碎生洋蔥，甚至有人把洋蔥塞到起司下方，避免吃的時候掉落。還有網友將Chicken Bake包進披薩片一起吃，或把Costco熱狗切片當成披薩配料，打造自己的「隱藏版」吃法。

Tasting Table指出，Costco披薩選擇雖然不多，但透過提前下單、詢問客製化、調整烘烤程度及自行增加配料，一個普通的美食區披薩也能有不少變化。不同門店是否接受特殊要求可能有所不同，消費者下單前仍可先向工作人員詢問。