加州白卡新規上路 華人最怕漏掉這封黃色信件

加州醫療保健服務局醫療福利及資格副主任Yingjia Huang在線上簡報會中，說明Medi-Cal新規及移民會員可能受到的影響。（視訊會議截圖）

加州 Medi-Cal（俗稱加州白卡 ）未來兩年將迎來一連串重大變化，部分移民不僅可能被更換醫療服務模式，還將面臨每月保費、牙科福利縮減及更頻繁的資格審查。加州醫療保健服務局（DHCS）官員10日在美國社群媒體（American Community Media）線上簡報會中反覆提醒，民眾收到Medi-Cal寄出的黃色信封後一定要打開，漏交一次文件，就可能失去原有的全面保障。

「最重要的是繼續使用福利、更新聯絡資料，並盡快回覆Medi-Cal通知。」加州醫療補助計畫主任Tyler Sadwith表示，目前全州約有1400萬名Medi-Cal會員，網路流傳「Medi-Cal已停止接受申請」並不屬實，多數會員也不會受到新規影響。

不過，對華人 及亞裔移民而言，語言障礙、搬家後未更新地址，或不熟悉繁複表格，都可能增加斷保風險。今年1月1日起，包括無證移民在內的部分成年新申請者，已不能再加入全面Medi-Cal；此前已經參加者，只要仍符合資格並按時續期，仍可保留福利。

如果忘記續期，是否意味著永久失去全面保障？DHCS醫療福利及資格副主任Yingjia Huang表示，保障因漏交文件中斷後，通常還有三個月補交資料；但若超過期限，受新申請凍結影響的移民成人，即使重新申請，也可能只能獲得涵蓋急診及孕產服務的有限Medi-Cal。

自2027年1月1日起，約200萬名具有特定移民身分的會員，將由L.A. Care、Health Net等管理式醫療計畫，轉入按服務付費的傳統Medi-Cal。Sadwith指出，轉換不代表患者須自行負擔醫療費，但原有醫師未必接受傳統Medi-Cal，應先詢問醫師，之後是否還能繼續看診。部分照護管理及社區支持服務也將取消。

同日起，部分19至64歲成人須證明每月工作收入至少580美元，或工作、做義工、就學及接受職業培訓合計至少80小時。孕婦、照顧13歲以下兒童者、身障者或有嚴重疾病者等可獲豁免。Sadwith說，州府會盡量利用現有資料自動核實，但約200萬人仍可能收到補交證明通知。

2027年3月起，部分成人的資格審查將從每年一次增至每半年一次。7月起，部分19至59歲移民若要保留全面Medi-Cal，每人每月可能須繳30至50美元保費；部分移民成人也將失去全面牙科福利，但嚴重牙痛、感染及拔牙等緊急治療仍受保障。

針對不熟悉英文的家庭，Huang表示，Medi-Cal提供包括中文在內的19種語言服務。續期表格通常放在黃色大信封內，很多人填完後忘記在最後一頁簽名。她呼籲民眾仔細核對收入及家庭資料，也可登入BenefitsCal.com線上辦理；若看不懂文件，可向縣政府或社區診所尋求協助。