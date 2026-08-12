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加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

記者王若然／洛杉磯即時報導
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ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）
ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）

原本只是一次普通的「團建」活動，卻在出行過程中被移民暨海關執法局（ICE）盯上。ICE近日加強在全美各大機場的執法力度，被捕者中不乏華人。律師介紹，日前有南加華人一行六人計畫到外州度假開會，卻在洛杉磯國際機場（LAX）被ICE突襲抓捕，六人中的四人被帶走。

南加律師劉風嵐分享案例。她說，今年3月，她接到客戶電話，一位母親稱女兒在LAX準備乘坐飛機時被ICE帶走，向她詢問是否可以保釋女兒出來。劉風嵐指出，客戶的女兒當時與其他六人同行，準備在LAX登機，前往其他州參加公司會議順便旅遊，即「團建」。沒想到四個人在機場被ICE逮捕。劉風嵐說，另外未被捕的兩人，分別是公民和綠卡身分，而被捕的四人則是政治庇護申請者，其移民案件正在審核中，有合法工作的工卡，沒有犯罪紀錄。

劉風嵐說，四人被捕後，政治庇護申請開庭日都被提前至8月的同一天，但是她們目前身在拘留所，無法上庭，打電話的當事人母親很著急。

除這場逮捕事件，劉風嵐說，近日還聽說另兩起華人在機場被捕案，都是客人或朋友認識的人。這兩起抓人事件都發生在安大略機場，說明ICE執法的區域，不僅限於LAX，而是南加各大機場都有可能發生。

劉風嵐對此表示，「很心痛。」她說，現在華人出行不敢開車，怕在州的邊境遇到攔檢，因此選擇出行坐飛機，心想有工卡，「坐個飛機應該沒事」，結果還是被抓。她說，這幾個案例都是有同行人員，被抓了知道發生什麼事。有時候獨身一人出行被抓，人都找不到被關在哪個移民監獄。她建議民眾若還在政治庇護申請過程中，務必不得踩法律紅線，儘量不要出遠門，出行最好結伴。

近日，有國土安全部官員透露，ICE在全美機場每天執行約20至40次逮捕，相較2025年5月每天不到10次，執法數量大幅增加。

紐約時報報導，便衣移民執法人員在機場報到櫃檯和入境大廳迅速帶走目標，至少有15個機場採取類似執法行動。一些逮捕行動悄悄進行，另一些則被憤怒的旅客拍攝下來。

有移民律師形容這是執法的「全新戰線」，目標已從單純的國際入境旅客，擴大到搭乘國內航班的移民，包括持有待審庇護或工作許可的人。移民律師薩米耶(Ghassan Shamieh)表示，現在「他們撒下的網要大得多，想要拘捕的人也更多」；「他們針對的不是有犯罪紀錄的人，而是那些持有合法待審申請的人。」

這波執法擴張的關鍵機制，是運輸安全管理局（TSA）與ICE於2025年5月簽署的資料共享協議，讓ICE能取得TSA的旅客資料（Secure Flight系統），並籍此鎖定目標。據路透社調查，2025年初至2026年2月，TSA向ICE提供超過3.1萬旅客的資料，導致逮捕逾800人。

精華 FAQ

  • 南加一行6名華人原本要搭機到外州開會兼旅遊，卻在洛杉磯國際機場LAX遭ICE埋伏，4人被帶走，另2人因是公民或綠卡身分未被逮捕。

  • 被捕4人都是政治庇護申請者，案件仍在審核中，雖然持有合法工卡且沒有犯罪紀錄，但仍在機場被ICE拘捕，並被提前排定開庭日期。

  • 報導指出，ICE在2025年5月與TSA簽署資料共享協議，可取得Secure Flight旅客資料，用以鎖定目標；路透調查稱，至2026年2月已提供逾3.1萬人資料，導致超過800人被捕。

ICE 加州 華人

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