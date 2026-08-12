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嚴打擋不住 華人社交網路公開招募「商婚」

記者張宏／洛杉磯即時報導
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在小紅書搜索「商婚」就能出來各地徵婚廣告。（小紅書截圖）
在小紅書搜索「商婚」就能出來各地徵婚廣告。（小紅書截圖）

美國近年持續收緊移民政策，但在社交網絡及華人論壇，「商婚」相關內容仍然可公開找到。從直接寫出「有沒有找US結婚」的徵婚帖，到Instagram上以「商婚有需可私」招攬對象。相關內容顯示，社交網絡這類以婚姻與移民身分為交換條件的灰色市場一直存在。

小紅書搜索「商婚」，就能看到各種徵婚廣告，包括「我有一個朋友想問綠卡結婚的行情」、還有直接寫「想和美國人結婚」，在某華人網站一則PO文直接寫著：「88年美國男公民，需要商婚，加微信」。正文同樣簡短，沒有公開價格，只留聯絡方式。Instagram措辭更接近廣告。一則公開內容寫著：「靠實力讓我們的申請人免面試。商婚有需可私」，並配有與美國綠卡、婚姻綠卡相關的標籤。另一則6月的內容則寫著：「美國ABC公民可婚綠，需要商婚」，同樣沒有公開價格，而是將有需求者引導至私訊。

Reddit上也能看到「商婚」相關討論。一則2026年1月的帖文，有網友提到「商婚」，並在後續討論中確認所說的是「婚綠」，即透過婚姻申請綠卡。另一則2026年2月的帖子，甚至以「為啥目前的商婚市場加拿大最便宜」為題，將美國、加拿大等不同國家的婚姻移民放在一起比較。不過這類Reddit內容屬網友討論，不能直接視為實際交易廣告或市場報價。

公開內容中很少直接列出完整價格。與早期華人論壇直接留下聯絡方式的帖子相比，近年的社交平台內容更傾向使用簡短文字和標籤吸引有需求者，再透過私訊進一步溝通。目前能公開查到的案例，分散在Instagram、Facebook、華人論壇及小紅書和Reddit等不同平台，形式也有所不同。有人直接徵求「商婚」，有人以「婚綠」作為關鍵詞，也有人以討論「商婚市場」的方式尋找相關信息。

這些零散帖子未必代表實際完成交易，但至少顯示「商婚」仍然是部分華人網絡社群中可被公開搜尋到的關鍵詞，且其共同點是公開文字尋找對象，具體條件私下聯絡。近日司法部官網發布破獲一起長達十年的假結婚產業鏈，11人合謀在十餘年間策劃上千起假結婚，以欺詐手段為外國公民（主要是中華人民共和國公民）獲取移民身分。

編輯推薦

精華 FAQ

  • 文章指出，雖然美國近年收緊移民政策並加強查緝，華人社交網路上仍可公開找到「商婚」相關招募與討論，顯示以婚姻換移民身分的灰色市場依然存在。

  • 內文提到，小紅書、Instagram、華人網站、Facebook、Reddit 等平台都可找到相關內容；形式包括徵婚廣告、標籤貼文，以及以「婚綠」或「商婚市場」為題的討論。

  • 多數貼文不直接寫明價格，而是用簡短文字、標籤或聯絡方式吸引對象，再引導到私訊洽談。這代表表面公開、實際私下交易的模式仍在網路社群中流通。

華人 綠卡 小紅書

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