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安大略國際機場安檢擴建啟用 旅客排隊有救了

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安大略國際機場2號航廈新增兩條安檢通道並配備最先進的技術，旅行高峰期旅客安檢吞吐...
安大略國際機場2號航廈新增兩條安檢通道並配備最先進的技術，旅行高峰期旅客安檢吞吐量和通關速度可望大幅提升。（取自ONT官網）

安大略國際機場（ONT）2號航廈旅客安檢區擴建工程竣工並啟用，旅客安檢更快速、更流暢；4號航廈預計近期啟用類似升級方案，整個機場安檢全面完善。

安大略機場安檢區擴建工程歷時多年，也是該機場自10年前回歸地方管理後，最重大的改建工程之一。擴建後的安檢區結合最新安全技術，包括強化監控系統、啟用新型證件驗證設備、升級閉路電視系統、數位資訊顯示屏等，以協助旅客快速完成安檢與離場流程。

安大略國際機場2016年11月回歸地方管理，年旅客吞吐量已從早期的約430萬人次成長至超過700萬人次，成為美國成長最快的商業機場之一。安大略國際機場管理局董事會主席兼安大略市副市長Alan Wapner表示，機場的建設和管理放眼長遠，不只滿足當前需求，更為未來發展做好投資，面對愈來愈多的旅客對ONT的選擇，將確保他們享受到全國最安全、最便捷、和最高效的機場體驗。

此次機場擴建及升級工程包括在2號航廈新增兩條安檢通道，顯著提升出行高峰期的旅客安檢吞吐量。為了增加更多空間，安全出口通道被移至現有安檢點的西側，從而改善航站內的旅客通行狀況。新的出口通道配備了最先進的技術，以提升安檢流程。

4號航站樓的升級將包括一條新的安檢通道，以及與2號航廈相同的新增安全出口通道。

精華 FAQ

  • 機場完成的是2號航廈旅客安檢區擴建工程，並已正式啟用。這項工程結合多項新技術與動線調整，目的是讓旅客在安檢與離場流程上更加快速、順暢。

  • 升級後新增2條安檢通道，並把安全出口移到安檢點西側，讓空間更充足、動線更清楚，同時搭配證件驗證設備、監控與數位顯示屏，提升整體效率。

  • 4號航廈預計近期啟用類似升級方案，內容包括新增1條安檢通道，以及與2號航廈相同的新增安全出口通道，進一步完善整個機場的安檢能力。

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