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川普堵生育旅遊催生假結婚 華人「商婚」價碼飆至15萬元起

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川普堵生育旅遊 華人「商婚」價碼飆至15萬元起

記者張宏／洛杉磯即時報導
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司法部起訴書中附有一張虛假婚禮宴會的照片。（司法部）
司法部起訴書中附有一張虛假婚禮宴會的照片。（司法部）

川普新行政令刺激婚姻移民市場，假結婚市場價格比其任前翻三倍，水漲船高到15萬美元起。

總統川普日前簽署兩項新行政令，對「出生公民權」以及赴美「生育旅遊」實施嚴格的界定與限制，前者限制獲得出生公民權的幾種人，後一項則著重打擊生育旅遊。律師劉龍珠認為，川普新政將導致在美月子中心和外國代孕中介這兩大灰色產業鏈面臨團滅危機，而美國婚戀中心生意，則將迎來火爆拐點。

劉龍珠表示，在短期「旅遊生子」通道被徹底焊死後，外國人若想讓子女或家庭合法獲得美國身分，將不得不通過跨國婚姻等合法、長期的途徑。這勢必導致婚戀市場出現爆發式增長。因為人們有一種現在不辦移民，以後更難的恐慌心理，尤其現在移民政策多方堵死後，對部分非職業移民來說，只有婚姻綠卡相對更有操作性，最快且沒有其他附加條件。傳統「假結婚」一詞被「商婚」（商業婚姻的簡稱）替代，其市場價格水漲船高，從15萬美元起跳，比川普上台前翻三倍。

他表示，婚戀市場成為移民必爭之地，「商婚」感覺比假結婚聽起來更像一個正式生意，但其實是人性試煉場。 「商婚」15萬美元一般分三期付款，開始做之前付一筆，遞交材料付第二筆，拿到移民面試通知付尾款。一般講「武德（即不搞小動作）」的男公民會說，面試通過再付；也有不講武德的，是面試前要求付清，且漫天要價，再多要五萬或八萬，不給就不去面試。

劉龍珠說，有些女性不想付那麼多錢，就製造假家暴案，也有女方沒錢想同歸於盡或直接半途而廢。還有男公民不僅要錢還要色，如果女方不同意發生性關係，就不同意結婚或配合面試，面對這樣的要求，有的女性委曲求全，也有的女性覺得既然發生關係就不想給尾款，有的則一拍兩散，更有女性賠了夫人又折兵。甚至有不良男方還恐嚇如果不給錢或發生性關係，就去舉報來強迫對方就範。

還有人為「商婚」異性戀假裝同性戀找同志結婚，因為同志婚姻在綠卡面試時移民官會相對寬鬆，通過率更高，主要是避免被人說是歧視少數群體。也有女公民做「商婚」，比例相對比男性少一些，且年紀較大女性居多，一般女公民會收費更高一些，因為她們覺得犧牲比較大，價格一般在15萬到20萬美元之間，且多是要錢，並不會要求發生性關係。但也有80多歲華女以辦身分為由，從中國搬運比自己年紀小的異性伴侶結婚，至於是「商婚」還是真婚，就不得而知。

劉龍珠提醒，「商婚」違法，簽證欺詐屬聯邦重罪，最高刑罰是四年以上，而且「商婚」是一個越陷越深的陷阱，女性不要為一個身分，嫁給一個自己看不上的異性，讓自己深陷不必要的麻煩。

川普新行政令刺激婚姻移民市場，假結婚市場價碼比其任前翻三倍，水漲船高到15萬美元...
川普新行政令刺激婚姻移民市場，假結婚市場價碼比其任前翻三倍，水漲船高到15萬美元起。圖為司法部起訴書中附有一張情侶擺拍的照片。（司法部）

精華 FAQ

  • 內文指出，新行政令對出生公民權與生育旅遊加強限制後，月子中心與外國代孕中介等灰色產業鏈恐面臨重大衝擊，甚至被形容為接近團滅。

  • 因為短期內生子取得身分的路徑被堵死，部分外國人擔心未來更難取得美國身分，便轉向跨國婚姻等相對可操作的合法途徑，帶動市場需求暴增。

  • 文中稱商婚價格已從15萬美元起跳，較川普上台前翻3倍；但律師提醒，商婚屬違法，簽證欺詐是聯邦重罪，最高可判4年以上。

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