超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市烤雞方便又實惠，不少家庭會順手買回家當晚餐。不過，挑選烤雞時只看肉色並不可靠。食安專家指出，雞肉呈現粉紅色、盒底出現紅色汁液，都不一定代表沒有熟；真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。

美食資訊網站EatingWell報導，東北大學 （Northeastern University）榮休教授、食安專家Darin Detwiler指出，烤雞已成為超市最受歡迎即食食品之一，不但價格實惠，也幾乎不需準備便可食用，但便利同時也帶來食安隱憂。

所有禽肉都應加熱至內部華氏165度，約攝氏74度，以降低食源性疾病風險。烤熟後則應維持在華氏140度、約攝氏60度以上，避免落入華氏40至140度的「危險溫度帶」，因為細菌在這個範圍內可能快速繁殖。

問題是，消費者通常無法直接測量超市烤雞的內部溫度。Stop Foodborne Illness組織主管Vanessa Coffman建議，購買前可查看保溫櫃是否顯示溫度。如果沒有，也可詢問員工烤雞何時出爐、已陳列多久、最近一次何時檢查溫度，以及店家多久更換一批。

有些超市會把烤雞擺在收銀台或出口附近，方便顧客順手購買。但Detwiler提醒，出入口頻繁開關，附近溫度可能更容易波動。消費者仍須仰賴商家的食安管理，確保烤雞在陳列期間一直維持於華氏140度以上。

挑選時，包裝應保持完整，標籤清楚註明製作時間，雞皮則應呈金黃或深褐色。不少消費者看到雞肉泛粉紅便擔心沒熟，但專家表示，禽肉即使已達安全溫度，仍可能因肉組織中的血紅蛋白發生化學反應而保留粉紅色，因此不能單憑顏色判斷。

盒底出現粉紅或紅色汁液也未必代表雞肉不安全，這些液體可能是烹調時釋出的水分、油脂及蛋白質混合物。不過，若汁液已經冷卻並凝結，可能顯示烤雞在過低溫度下放置太久，增加細菌繁殖風險，最好不要購買。

此外，雞皮過度乾燥、雞肉明顯萎縮，可能代表烤雞已放置較長時間。這不一定表示食用後會生病，但品質可能已下降。若聞到酸味、硫磺味或其他異常氣味，也應直接放回。

專家建議，烤雞買回家後最好趁熱食用，並在購買後兩小時內吃完或盡快冷藏。若有剩餘，可先將雞肉從骨架上拆下，放入密封容器，再置於華氏40度、約攝氏4度以下的冰箱，並在四天內食用完畢。處理即食雞肉前後，也應徹底清洗雙手、刀具及料理台面，避免交叉污染。