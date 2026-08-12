我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普堵生育旅遊催生假結婚 華人「商婚」價碼飆至15萬元起

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

記者子為/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻...
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市烤雞方便又實惠，不少家庭會順手買回家當晚餐。不過，挑選烤雞時只看肉色並不可靠。食安專家指出，雞肉呈現粉紅色、盒底出現紅色汁液，都不一定代表沒有熟；真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。

美食資訊網站EatingWell報導，東北大學（Northeastern University）榮休教授、食安專家Darin Detwiler指出，烤雞已成為超市最受歡迎即食食品之一，不但價格實惠，也幾乎不需準備便可食用，但便利同時也帶來食安隱憂。

所有禽肉都應加熱至內部華氏165度，約攝氏74度，以降低食源性疾病風險。烤熟後則應維持在華氏140度、約攝氏60度以上，避免落入華氏40至140度的「危險溫度帶」，因為細菌在這個範圍內可能快速繁殖。

問題是，消費者通常無法直接測量超市烤雞的內部溫度。Stop Foodborne Illness組織主管Vanessa Coffman建議，購買前可查看保溫櫃是否顯示溫度。如果沒有，也可詢問員工烤雞何時出爐、已陳列多久、最近一次何時檢查溫度，以及店家多久更換一批。

有些超市會把烤雞擺在收銀台或出口附近，方便顧客順手購買。但Detwiler提醒，出入口頻繁開關，附近溫度可能更容易波動。消費者仍須仰賴商家的食安管理，確保烤雞在陳列期間一直維持於華氏140度以上。

挑選時，包裝應保持完整，標籤清楚註明製作時間，雞皮則應呈金黃或深褐色。不少消費者看到雞肉泛粉紅便擔心沒熟，但專家表示，禽肉即使已達安全溫度，仍可能因肉組織中的血紅蛋白發生化學反應而保留粉紅色，因此不能單憑顏色判斷。

盒底出現粉紅或紅色汁液也未必代表雞肉不安全，這些液體可能是烹調時釋出的水分、油脂及蛋白質混合物。不過，若汁液已經冷卻並凝結，可能顯示烤雞在過低溫度下放置太久，增加細菌繁殖風險，最好不要購買。

此外，雞皮過度乾燥、雞肉明顯萎縮，可能代表烤雞已放置較長時間。這不一定表示食用後會生病，但品質可能已下降。若聞到酸味、硫磺味或其他異常氣味，也應直接放回。

專家建議，烤雞買回家後最好趁熱食用，並在購買後兩小時內吃完或盡快冷藏。若有剩餘，可先將雞肉從骨架上拆下，放入密封容器，再置於華氏40度、約攝氏4度以下的冰箱，並在四天內食用完畢。處理即食雞肉前後，也應徹底清洗雙手、刀具及料理台面，避免交叉污染。

精華 FAQ

  • 因為禽肉即使已達安全溫度，仍可能因血紅蛋白的化學反應保留粉紅色，不能單憑顏色判斷是否熟透，還要看溫度、氣味與保存狀態。

  • 應確認烤雞維持在華氏140度以上，包裝完整且標示製作時間；若汁液已冷卻凝結、雞皮過乾或出現酸味、硫磺味，就不建議購買。

  • 烤雞最好趁熱食用，購買後2小時內吃完或盡快冷藏；剩餘部分應拆骨後裝密封容器，放入4度以下冰箱，並在4天內吃完。

東北大學

上一則

炎夏睡不好 專家公開2026最夯涼感寢具趨勢

下一則

安大略國際機場安檢擴建啟用 旅客排隊有救了

延伸閱讀

如何挑出最棒好市多烤雞？先確認外包裝標示：水分是關鍵

如何挑出最棒好市多烤雞？先確認外包裝標示：水分是關鍵
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
男子吃生魚片查出肝膿瘍醫生：夏天這幾種食物千萬別亂吃！

男子吃生魚片查出肝膿瘍醫生：夏天這幾種食物千萬別亂吃！
好市多7款美食新上架 雙烤可頌搶手

好市多7款美食新上架 雙烤可頌搶手
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
這款冷凍雞塊 每份價格僅及「福來雞」三分之一

這款冷凍雞塊 每份價格僅及「福來雞」三分之一

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
42歲的白女士被確診胃癌四期。（Jared提供）

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

2026-08-08 19:24
Shake Shack被爆自助點餐機上點選不給小費選項後，餐點價格自動上漲。（Shake Shack官網）

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

2026-08-10 20:07
酪梨富含不飽和脂肪與膳食纖維，最新研究發現，腹部肥胖成年人每天食用一顆酪梨，持續半年後，與心血管風險有關的LDL顆粒數量有所下降。（示意圖／Pexels）

每天一顆酪梨連吃半年 心血管出現意外變化

2026-08-08 20:51

超人氣

更多 >
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG

八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天
經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」

經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」