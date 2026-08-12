炎夏睡不好 專家公開2026最夯涼感寢具趨勢

夏日高溫讓人難以入眠，選對寢具可提升睡眠品質的關鍵，今年夏季寢具趨勢主打「天然、透氣、輕盈」，有機棉、亞麻、TENCEL、竹纖維等涼感材質成為市場主流。（Harbor House Living網站圖片）

夏日高溫讓人難以入眠，除開冷氣、吹電扇，選對寢具也是提升睡眠品質的關鍵。2026年夏季寢具趨勢主打「天然、透氣、輕盈」，有機棉、亞麻、TENCEL、竹纖維 等涼感材質成為市場主流。

據Countryandtownhouse網站，英國寢具品牌Christy's設計總監Claire Hester表示，理想的夏季床鋪，應該給人輕盈、透氣、令人放鬆的感覺，適合將厚重寢具換成有機棉、泡泡紗棉或亞麻等透氣材質，有助調節體溫，再搭配白色及自然色系，營造清新、明亮的空間氛圍。

寢具品牌Yves Delorme執行長Richard Boyle表示，夏季床鋪應減少厚重層次，採用較細緻的織品、柔和色彩及天然纖維，再於床尾放上一條具有紋理的薄床蓋，既增加層次，又不會過於悶熱。建議優先選擇天然材質，例如細緻棉布或高密度平紋棉，這些材質具有良好的透氣性、觸感清爽，能有效降低睡眠時的悶熱感。

像Harbor House Living產品涵蓋柔滑親膚的Cooling Stretch Jersey涼感彈力針織床單組、專為怕熱族群設計的雙面TENCEL涼感被。其雙面涼感被設計源於獲《米其林指南》推薦海岸旅館，採用TENCEL填充纖維，搭配涼感尼龍表布，透氣舒適，四季皆宜。特殊溫度調節設計，有助整夜維持乾爽、穩定的睡眠環境。特別適合容易怕熱、睡覺流汗的人使用。

或是Cozy Earth竹纖維床單套裝竹纖維布料柔軟，床單貼合床面。雖然有一定的重量，但布料足夠輕薄，空氣可以輕鬆流通，讓整晚都感覺舒適。

居家設計師Rebecca Udall表示，夏季布置講究「少而精」，適度加入薄毯、棉紗等輕盈材質，及上層床單，都能兼顧舒適與美感。有機棉等天然纖維能幫助肌膚呼吸，搭配淺色系床品與輕薄蓋毯，可營造更舒適放鬆的睡眠環境。

2026夏季寢具流行趨勢更加重視個人風格。Claire Hester認為，可雙面使用的床包、被套愈來愈受歡迎，一套寢具即可呈現兩種不同風格，不僅經濟實惠，也能隨時轉換臥室氛圍。大自然元素依舊是今年主流，包括植物印花、手繪花卉圖案及柔和的大地色系，都能讓臥室充滿平靜、自然的氛圍。像Buffy Breeze床單套裝提供近35種中性色和亮色及多種圖案選擇，幾乎可搭配任何臥室設計風格。

Harbor House Living產品涵蓋柔滑親膚的Cooling Stretch Jersey 涼感彈力針織床單組、專為怕熱族群設計的雙面TENCEL涼感被。（Harbor House Living網站圖片）