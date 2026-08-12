台灣上海一家親 南加華人憶參與朱鎔基稅制改革點滴

顧衍時（左二）與時任上海市長的朱鎔基（右二）商談經濟議題，時任上海統戰部長毛經權（右）、復旦大學校長謝希德（左）陪同。1980年代上海形成了一批非常國際化的領導層與文化圈，復旦美國研究所對後來的上海對美關係交流關係深厚。（楊逸凡提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 顧衍時回憶朱鎔基有擔當、重全局，改革作風務實高效。

顧衍時回憶朱鎔基有擔當、重全局，改革作風務實高效。 重點二： 朱鎔基推動稅制分稅制改革，兼顧中央財政與地方困難。

朱鎔基推動稅制分稅制改革，兼顧中央財政與地方困難。 重點三：他提前布局WTO與內部制度改革，推動中國走向國際化。

中國前國務院 總理朱鎔基12日逝世，享年98歲。在南加 州華人社區，許多人對這位以強勢改革、雷厲風行著稱並帶領中國人走向富裕的前總理記憶深刻。曾長期參與中國稅制改革、並擔任中國WTO 談判海外顧問的顧衍時，與朱鎔基從上海時期到中央任職後都有多次接觸。回憶這位改革者，顧衍時最深的印象是：有擔當，有全局觀。

祖籍上海、時任台灣大學教授的顧衍時，早在上世紀70年代末便以私人身分進入中國，受聘復旦大學和上海財經大學的同時，參與中國稅務體制改革。當時中國尚未建立完整國家稅務體系，顧衍時受中國財政部聘任，成為中國稅制改革海外顧問。他同時在美國財稅領域擔任顧問，長期協助中國了解國際財稅制度、會計及審計準則。

汪道涵、江澤民、朱鎔基 台灣上海一家親

因顧衍時與汪道涵像家人一樣的特殊關係，時任上海市委書記的江澤民將時任上海市長的朱鎔基介紹給顧衍時，兩人在中國金融改革、稅務改革以及中國加入WTO的交集由此開始。

顧衍時回憶，朱鎔基在上海任市長、市委書記期間，上海正面臨金融體制改革、股份制改革及恢復上海證券市場等重大課題。當時顧衍時參與稅制改革，也經常與上海方面交流，因此與朱鎔基有不少政策層面的討論。

「他基本上沒有請我吃過飯」，顧衍時笑稱，朱鎔基與他的見面，往往非常務實。每次會面前，朱鎔基的秘書會先把當天要討論的問題列出來，見面討論開門見山，「他日理萬機、精力非常旺盛，思路敏捷」，如果談話偏離主題，他會很快把話題拉回來，效率極高。

稅制改革：從「以利代稅」走向分稅制

朱鎔基進入中央後，財稅改革成為其重要工作之一。顧衍時指出，中國80年代逐步推動「利改稅」，由過去企業向國家上繳利潤，逐漸轉向透過稅收建立現代財政制度。到1994年，分稅制改革成為重要轉折。中央與地方如何分配稅源、如何建立穩定的中央財政收入，同時兼顧地方發展，是改革中的重大難題。

顧衍時說，朱鎔基最讓他印象深刻的，是「既有大局觀，又能體察地方困難」，建立一個既體現中國人口環境，又符合中國經濟特色的財稅體系

「他不是只坐在中央看數字」，顧衍時回憶，面對地方政府提出的財政困難，朱鎔基會直接詢問「你需要多少？」再討論如何調整、如何補足。他認為，財政是整個經濟體制改革的基礎，稅制、金融、企業及市場改革不能各自為政，而必須作為一個整體推進。

WTO談判：不只是為出口

顧衍時表示，中國加入WTO的討論，早在80年代中期便開始，到90年代後期，談判進入關鍵階段。他回憶，「朱鎔基介入後，整個速度明顯加快」。

在與歐美談判的同時，朱鎔基也推動中國內部進行制度調整，包括關稅、外貿經營權、金融、電訊及農業等領域。顧衍時認為，這反映朱鎔基具有相當強的前瞻性——不是等WTO談判完成後才改革，而是提前調整國內制度，既為加入WTO做準備，也增加談判籌碼。

更重要的是，在朱鎔基眼中，加入WTO不只是讓中國企業「出口更多」。顧衍時轉述，朱鎔基認為，真正目的在於讓中國企業進入全球競爭環境，在競爭中提高效率、學習國際經驗與技術，同時透過WTO規則，推動中國法律、金融及企業制度逐步與世界接軌。

「他自己很強，但非常會聽意見」

回顧多年交往，顧衍時表示，朱鎔基的敢擔當、全局觀以及強大的執行力，都給他留下深刻印象。

「但他並不是一個只會下命令的人，他自己很強，但是非常善於聽取別人的意見」，顧衍時表示，尤其是年輕人、新的觀念，以及其他國家的改革經驗，朱鎔基都願意聽。

在他看來，朱鎔基當年的改革是一個完整工程：財稅改革建立財政基礎，金融改革建立市場機制，國企改革處理企業效率問題，住房改革改變社會經濟結構，而WTO則把中國企業推向全球市場。而正是這一系列改革，讓中國人開始真正開始過上好日子。他表示，朱鎔基留給後世的，是一段中國加速走向市場化、國際化的歷史記憶。

顧衍時認為，朱鎔基時期的改革，並不是幾項彼此孤立的政策，而是一場相互關聯的制度重構：財稅改革重新理順中央與地方的財政關係，增強國家宏觀調控和公共財政能力；金融改革著力整頓金融秩序、防範系統性風險，並推動銀行體系走向市場化和規範化；國企改革則直面長期累積的效率、債務和治理問題，推動現代企業體系的建立；住房制度改革逐步結束福利分房，推動住房商品化和房地產市場發展；而加入WTO，則進一步推動中國按照國際經貿規則改革自身制度，使中國企業更深地進入全球市場和全球產業鏈。

這些改革並非沒有代價，也並非每一項制度安排都完美，但它們共同推動了中國從計劃經濟體制向社會主義市場經濟體制的深刻轉型，為此後20多年經濟高速增長、財政能力增強、城市化加速以及居民生活水平的顯著提高，奠定了重要的制度基礎。

1999年朱鎔基（中）訪美，顧衍時（左二）、胡順（右三）、程遠（右一）等代表全僑歡迎。（楊逸凡提供）