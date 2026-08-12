台灣餐館老闆洛杉磯玩創意 意外圈粉非亞裔

爆米花入酒的創意調酒，客人可以一邊喝酒、一邊吃爆米花，讓小酌增添趣味與互動感。（記者謝雨珊／攝影）

南加州 的台灣料理並不難找，但走高級餐廳路線、同時保留台灣味，並以創意方式重新詮釋料理的餐廳，並不多見。看準這塊市場空間，原本在台灣已經營多家餐廳及酒吧的業者，選擇跨海到洛杉磯 重新創業，經過多年籌備，2025年在華人 眾多的亞凱迪亞市開設高級台式料理餐廳「藍鵲」，希望以較高質感的用餐環境、台式創意料理及融合台灣元素的酒飲，不僅吸引華人客群，也意外擄獲不少非亞裔顧客。

藍鵲創辦人羅怡安（Leo Lo) 過去在台灣已有多年餐飲經驗，經營過多家餐廳及酒吧，因此來到洛杉磯並不是從零開始，而是希望把過去累積的經驗帶到另一個市場。創立「藍鵲」的契機早在2017年萌生，當時他與一名洛杉磯友人討論投資，對方從事房地產，當時有意投資亞凱迪亞市一處土地。雙方談到投資與餐飲生意後，也逐漸萌生將台灣餐飲事業帶到洛杉磯發展的想法。

不過，從想法到真正開店，前後花了近8年。羅怡安在疫情期間仍多次往返台灣與洛杉磯，尋找合適場地、觀察當地市場，並思考餐廳應採取什麼樣的定位。最終，他沒有選擇在南加州再開一家傳統台式餐館，而是將目標放在相對少見的高質感台灣料理。

開業才一年左右，加上過去從未在洛杉磯經營餐廳，如何掌握當地市場及消費者需求，對羅怡安而言也是一項不小的挑戰。他坦言，開店後曾多次調整餐點價格及份量，希望從實際消費反應中了解當地客人的接受度。經過一段時間摸索，目前藍鵲的經營模式也逐漸轉向較接近居酒屋的形式，整體定位相較開業初期更加貼近當地消費者需求。

在不斷調整之下，藍鵲也逐漸在「高質感餐廳」與「台灣料理」之間找到較合適的平衡。店內維持較完整的用餐環境，設有包廂及吧台，但餐點價格並未走極高價位路線，而是在維持一定用餐品質的同時，讓消費者能以相對容易接受的價格品嚐台式創意料理。

至於在料理方面，藍鵲以台灣味為基礎，同時加入南加州元素，走台式創意料理路線。羅怡安表示，招牌紅燒肉是店內人氣菜色之一，其他料理則不完全按照傳統台菜方式呈現，而是在熟悉的味道上改變食材搭配或料理方式，讓台灣料理在保留原有風味同時，也能符合不同背景消費者口味。

另外，內設酒吧更是藍鵲的一大亮點。羅怡安指出，店內有不少調酒以台灣38度高粱酒作為基底，搭配不同食材與風味調製而成。因為高粱酒在南加州調酒市場並不常見，也因此成為藍鵲酒單中相當具有辨識度的台灣元素。

除高粱酒調酒，店內也包括許多充滿巧思的特色酒款，例如以台灣人熟悉的枇杷膏搭配威士忌調製的「枇杷膏調酒」，將傳統台灣味與西式調酒結合；另外還有以爆米花入酒的創意調酒，客人可以一邊喝酒、一邊吃爆米花，讓小酌增添趣味與互動感。羅怡安表示，這兩款調酒都意外受到不少非亞裔顧客關注。

藍鵲也逐漸在「高質感餐廳」與「台灣料理」之間找到較合適的平衡。店內維持較完整的用餐環境，設有包廂及吧台，但餐點價格並未走極高價位路線，而是在維持一定用餐品質的同時，讓消費者能以相對容易接受的價格品嚐台式創意料理。（記者謝雨珊／攝影）

內設酒吧更是藍鵲的另一大亮點。（記者謝雨珊／攝影）

藍鵲創辦人羅怡安（Leo Lo) 過去在台灣已有多年餐飲經驗，經營過多家餐廳及酒吧。（記者謝雨珊／攝影）

店內也包括許多充滿巧思的特色酒款，例如以台灣人熟悉的枇杷膏搭配威士忌調製的「枇杷膏調酒」，將傳統台灣味與西式調酒結合。（記者謝雨珊／攝影）

位於亞凱迪亞市的高級台式料理餐廳「藍鵲」於2025年開業。（記者謝雨珊／攝影）