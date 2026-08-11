我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚

演藝世家出身79歲資深女星過世 家屬悼念：她是大家永遠的老師

說好讓她找女室友 房東卻帶2男看房 女租客能解約嗎？

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
合租住宅可能因室友安排、安全及隱私等問題引發房東房客糾紛。圖為合租情境示意圖。（...
合租住宅可能因室友安排、安全及隱私等問題引發房東房客糾紛。圖為合租情境示意圖。（AI生成示意圖）

南加合租住宅糾紛不少見。一名單身女租客承租三房住宅其中一間，並預付約三個月租金。原有男性住戶近日搬走後，她希望自行找女性朋友承租空房，房東口頭答應給她時間；兩天後卻通知已找到兩名40多歲男子準備看房。女租客多次表達安全及隱私顧慮未果，考慮提前搬離並取回預付租金。律師劉龍珠表示，該糾紛涉及房東出租空房權利、口頭承諾效力、居住安全責任，以及提前解約和退還租金等問題。

首先，房東口頭答應不代表一定具有法律約束力。劉龍珠指出，口頭承諾能否構成契約，關鍵之一是雙方是否存在交換或對價。女租客沒有為「保留空房」支付額外費用，也未承擔其他義務，因此即使房東承認曾答應暫不出租，依目前事實，這項承諾未必構成有效契約。

其次，現有租客未必有權決定其他空房租給誰。劉龍珠表示，這類糾紛首先應回到書面租約。若租約沒有對其他承租人的性別或人選設限，租客僅因不願與陌生男性同住，恐難據此阻止房東出租。

至於居住安全責任，劉龍珠指出，租客主觀感到不安全，與房東是否須負法律責任是不同問題。若租約未限制其他房間只能租給女性，不能單純因新房客為男性，就認定房東不得出租。不過，若房東知道或理應知道特定房客存在具體危險，卻未採取適當措施，日後發生事故，責任問題就可能不同。

例如房東已知某名房客可能危害他人，女租客也曾反映對方有騷擾、可疑或可能侵犯她的行為，房東仍置之不理，之後發生人身傷害，房東是否應負責可能成為法律爭議。反之，若新房客沒有已知危險情況，房東也無理由預見可能發生傷害，不能只因房東將房間租給男性，就認定房東必須為日後事件負責。

提前解約方面，劉龍珠表示，僅依目前事實，很難認定女租客可單憑房東安排男性室友，就解除租約並要求全額退回預付租金。較實際作法是與房東協商，說明不願繼續居住的原因，商議提前終止租約及預付租金如何處理。例如雙方可討論扣除一段期間租金後退還餘款，讓房東有時間另尋租客，但仍須雙方達成共識。

劉龍珠表示，合租住宅容易因生活習慣、安全感及室友相處產生摩擦。如果雙方已明顯不合，與其讓衝突持續升高，盡早協商搬離及租金問題可能更實際。他說，實務上不少房東房客糾紛最初只是生活習慣、金錢或人際關係的小問題，最後卻因矛盾累積演變成激烈爭吵、肢體衝突，甚至警方介入。

他建議，房東與租客應維持單純、清楚的租賃關係，除正常租金、押金及租屋事務外，盡量避免私人借貸、共同投資等複雜金錢往來，也不宜因熟悉而過度介入彼此私生活。保持適當界線、依租約辦事並維持正常溝通，有助減少爭議。

精華 FAQ

  • 因原本答應讓她找女性室友的房東，後來卻安排2名40多歲男子看房，女租客多次表達安全與隱私顧慮未果，因此想提前終止租約並取回預付租金。

  • 不一定。律師指出，口頭承諾是否能成為契約，關鍵在於是否有交換或對價；若女租客沒有為保留空房額外付費或承擔義務，這項承諾未必具約束力。

  • 依目前事實很難。若租約沒有明文限制其他室友性別或人選，租客僅因不願與陌生男性同住，通常不足以阻止房東出租，也未必能要求全額退回預付租金。

租客 室友 租金

上一則

加州租屋差很大 哪裡最貴、哪裡便宜一次看

延伸閱讀

舊金山買斷租約潮 房東竟出價12萬請租客搬走

舊金山買斷租約潮 房東竟出價12萬請租客搬走
紐約生活手冊／租金押金連動 房東可要求補繳

紐約生活手冊／租金押金連動 房東可要求補繳
從送3個月免租到加價搶房 屋崙租屋市場靠它大逆轉

從送3個月免租到加價搶房 屋崙租屋市場靠它大逆轉
就怕找不到人…兆基風暴延燒 6000包租代管社宅燙手

就怕找不到人…兆基風暴延燒 6000包租代管社宅燙手
房源增加 南加租金創近4年新低 華人區獨立屋數月才租出

房源增加 南加租金創近4年新低 華人區獨立屋數月才租出
華人房東立新規 遭房客聯合抵制 32月拒付房租失40萬

華人房東立新規 遭房客聯合抵制 32月拒付房租失40萬

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12
42歲的白女士被確診胃癌四期。（Jared提供）

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

2026-08-08 19:24

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
大反轉…網紅爆遭閨蜜陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

大反轉…網紅爆遭閨蜜陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢
手足繼承房產 拖延容易傷感情 賣屋要挑時機

手足繼承房產 拖延容易傷感情 賣屋要挑時機