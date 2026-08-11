說好讓她找女室友 房東卻帶2男看房 女租客能解約嗎？

合租住宅可能因室友安排、安全及隱私等問題引發房東房客糾紛。圖為合租情境示意圖。（AI生成示意圖）

南加合租住宅糾紛不少見。一名單身女租客 承租三房住宅其中一間，並預付約三個月租金 。原有男性住戶近日搬走後，她希望自行找女性朋友承租空房，房東口頭答應給她時間；兩天後卻通知已找到兩名40多歲男子準備看房。女租客多次表達安全及隱私顧慮未果，考慮提前搬離並取回預付租金。律師劉龍珠表示，該糾紛涉及房東出租空房權利、口頭承諾效力、居住安全責任，以及提前解約和退還租金等問題。

首先，房東口頭答應不代表一定具有法律約束力。劉龍珠指出，口頭承諾能否構成契約，關鍵之一是雙方是否存在交換或對價。女租客沒有為「保留空房」支付額外費用，也未承擔其他義務，因此即使房東承認曾答應暫不出租，依目前事實，這項承諾未必構成有效契約。

其次，現有租客未必有權決定其他空房租給誰。劉龍珠表示，這類糾紛首先應回到書面租約。若租約沒有對其他承租人的性別或人選設限，租客僅因不願與陌生男性同住，恐難據此阻止房東出租。

至於居住安全責任，劉龍珠指出，租客主觀感到不安全，與房東是否須負法律責任是不同問題。若租約未限制其他房間只能租給女性，不能單純因新房客為男性，就認定房東不得出租。不過，若房東知道或理應知道特定房客存在具體危險，卻未採取適當措施，日後發生事故，責任問題就可能不同。

例如房東已知某名房客可能危害他人，女租客也曾反映對方有騷擾、可疑或可能侵犯她的行為，房東仍置之不理，之後發生人身傷害，房東是否應負責可能成為法律爭議。反之，若新房客沒有已知危險情況，房東也無理由預見可能發生傷害，不能只因房東將房間租給男性，就認定房東必須為日後事件負責。

提前解約方面，劉龍珠表示，僅依目前事實，很難認定女租客可單憑房東安排男性室友 ，就解除租約並要求全額退回預付租金。較實際作法是與房東協商，說明不願繼續居住的原因，商議提前終止租約及預付租金如何處理。例如雙方可討論扣除一段期間租金後退還餘款，讓房東有時間另尋租客，但仍須雙方達成共識。

劉龍珠表示，合租住宅容易因生活習慣、安全感及室友相處產生摩擦。如果雙方已明顯不合，與其讓衝突持續升高，盡早協商搬離及租金問題可能更實際。他說，實務上不少房東房客糾紛最初只是生活習慣、金錢或人際關係的小問題，最後卻因矛盾累積演變成激烈爭吵、肢體衝突，甚至警方介入。

他建議，房東與租客應維持單純、清楚的租賃關係，除正常租金、押金及租屋事務外，盡量避免私人借貸、共同投資等複雜金錢往來，也不宜因熟悉而過度介入彼此私生活。保持適當界線、依租約辦事並維持正常溝通，有助減少爭議。