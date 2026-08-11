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夏天流汗怕有異味？ Trader Joe's新品5.99搞定全身

記者趙健/洛杉磯即時報導
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售價僅5.99美元絲柏佛手柑全身除味噴霧，是夏日外出的新進好物之一。（記者趙健/...
售價僅5.99美元絲柏佛手柑全身除味噴霧，是夏日外出的新進好物之一。（記者趙健/攝影）

炎炎夏日，不少人最怕流汗後身體散發異味。近年美國個人護理市場掀起「全身除味噴霧」風潮，不再只照顧腋下，而是將體味管理延伸至全身，讓清爽感隨時隨地相伴。相比市面上動輒15美元的同類產品，Trader Joe's近日推出新品「絲柏佛手柑全身除味噴霧」（Cypress and Bergamot Scented Whole Body Deodorant Spray），售價僅5.99美元。

這款新品近日在Trader Joe's上架後，很快就在社群媒體收到追捧。產品採用3盎司噴霧瓶設計，符合美國航空隨身行李液體容量限制，方便放進健身包、背包或旅行行李，夏天外出補噴相當方便。

與傳統止汗劑不同，這款產品屬於全身除味噴霧，不含鋁鹽（Aluminum-free），主要功能是減少體味。近年多個品牌都相繼推出同類產品，成為個人護理市場新趨勢。

不少人誤以為除體味產品只是利用香味掩蓋汗味，但這款產品的原理並非如此。根據產品成分，其主要利用新癸酸鋅（Zinc Neodecanoate）中和異味分子結合進行中合，再透過檸檬酸三乙酯（Triethyl Citrate）抑制造成體味的皮膚細菌活動，從源頭減少異味產生，而非單純以香精覆蓋汗味。此外，產品還添加蘆薈保濕舒緩肌膚，以及鼠尾草精油，增添天然植物香氣。

高級感的香味也是消費者討論焦點。官方表示，這款產品融合絲柏（Cypress）與佛手柑（Bergamot）香調，帶有淡淡木質與柑橘香氣，整體乾淨、清爽，男女通用。社群平台上不少網友形容，聞起來有「精品香氛」的感覺，也有人認為香味神似市面上一些售價更高的精品身體噴霧。有消費者稱，「只要5.99美元，就能隨時擁有好心情，真的很值得。」

價格則是另一大賣點。目前市面上同款產品售價普遍在12至16美元之間，例如Native、Lume等品牌同類產品多在15美元左右，而Trader Joe's新品僅售5.99美元，價格不到一半。

除價格親民，不少消費者也喜歡它的多場景使用方式。有人將它放在辦公室、車上或健身包，外出前、運動後或長時間搭乘大眾交通工具時補噴，也有人直接當成淡香氛使用。由於香味自然、不會過於濃烈，男女皆適合使用。不過，也有消費者認為該產品持久度一般，需適時補噴。

精華 FAQ

  • 這款「絲柏佛手柑全身除味噴霧」主打全身除味，售價僅5.99美元，明顯低於市面上多數12至16美元的同類產品，靠高CP值吸引消費者。

  • 它不含鋁鹽，屬於全身除味噴霧，重點是減少體味而非止汗。成分中的新癸酸鋅與檸檬酸三乙酯可中和異味、抑制細菌，並非單靠香味遮蓋。

  • 除了價格便宜，它採3盎司噴霧瓶，方便放進健身包或旅行行李，香味則被形容有精品感，適合多場景使用，因此在社群媒體上迅速受到追捧。

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