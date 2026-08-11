家中這10樣東西比馬桶圈還髒 第1名在廚房

美國一項家庭細菌研究結果顯示，家居中最髒的物品，牙刷架易令人忽略。（Unsplash / Towfiqu barbhuiya）

很多美國人在家居清潔方面，十分重視廁所衛生。但一項研究發現，細菌、黴菌，以及隱藏在家中其他地方的微生物，才是最值得關注的衛生點。相比之下，馬桶座圈的骯髒排名卻出奇地低，甚至跌出十大家居最髒點之列。

紐約郵報報導，該項名為美國國家科學基金會國際家庭細菌研究，讓志工到22個家庭中，採集30種常見家庭用品，以檢測細菌、酵母和黴菌。

研究結果撼動了清潔領域其中一個最大誤解，家中最髒的地方並非浴室，而是廚房，廚房內準備食物的位置比許多浴室的表面滋生更多細菌，並顯示更多糞便汙染的跡象。

在收集得來的物件中，研究人員在超過75%的洗碗海綿和抹布、45%的廚房水槽、32%的檯面和18%的砧板上發現了大腸菌群，而大腸菌群是包括沙門氏菌和大腸桿菌在內的一個家族菌群，是潛在糞便汙染的指標。家居中最常見的大腸菌群來源是未清洗的農產品、生肉和家禽、如廁沒有清洗的雙手，甚至寵物 等。

相較之下，浴室中大腸菌群含量就顯得低很多，最高的牙刷架（27%）和水龍頭（9%），馬桶座圈的樣本僅低至5%。

此外，廚房也是酵母和黴菌滋生最多的地方。86%的洗碗海綿和抹布、50%的咖啡壺、68%的電腦鍵盤和64%的牙刷架上，都發現酵母和黴菌。葡萄球菌在超過5%的家庭中被發現，其中寵物玩具（23%）和洗碗海綿及抹布（18%）上的含量最高。

相較下，所收集的馬桶座圈樣本中，只有27%含有酵母和黴菌，5%含有葡萄球菌，顯示馬桶座圈比人們日常不假思索地觸摸或使用的物品，要乾淨得多。

研究亦發現，溫暖潮濕的環境，例如海綿和咖啡壺，比有著光滑冰冷表面的如鑰匙和錢幣等物件，更容易滋生細菌。專家解釋，這是因為前者陰暗潮濕，又不常清潔。

另外，人們在用餐時經常使用的東西如電腦鍵盤，若不定期清潔，也會日久累積細菌。

研究結果顯示家中十大最髒的物品依次排名如下：

洗碗海綿/抹布 廚房水槽 牙刷架 寵物碗 咖啡壺 浴室水龍頭把手 寵物玩具 廚房枱面 爐灶旋鈕 砧板

名單中沒有廁所物品，卻不表示意味著可以對廁所衛生掉以輕心。2014年一項有關大學校園公共廁所的研究發現，馬桶座、洗手液瓶和馬桶周圍地面等的表面，存在葡萄球菌、人類乳突病毒、皰疹病毒和大腸桿菌等多種病毒。