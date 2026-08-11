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LA Open雙打賽70歲組 徐永泰、李羽翔成功衛冕

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
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2026 LA Open桌球公開賽上，賽事創辦人徐永泰（右）攜手大師級教練李羽翔...
2026 LA Open桌球公開賽上，賽事創辦人徐永泰（右）攜手大師級教練李羽翔（左），再度出戰70歲組雙打賽，成功衛冕並摘下金牌。兩人繼上屆賽事同一年齡組奪冠後，今年再次獲金牌。（徐永泰提供）

2026 LA Open桌球公開賽上，賽事創辦人徐永泰博士攜手大師級教練李羽翔，再度出戰70歲組雙打賽，成功衛冕並摘下金牌。

徐永泰介紹，李羽翔的太太許霞同樣是一位資深桌球教練。本屆賽事中，徐永泰與許霞搭檔參加60歲組雙打賽，獲得銅牌。李羽翔與許霞也分別參加多個項目角逐，夫妻倆合計摘下9枚金、銀、銅牌。

徐永泰認為，他參賽主要目的並非追求名次，而是讓自己維持活躍的身心狀態。不過，既然站上賽場，就必須全力以赴。他認為，持續運動不僅能鍛鍊體能，也有助於保持思維敏捷。除健身，他平日也堅持寫作，透過身體與頭腦的雙重鍛鍊，延續生活活力，保持積極陽光心態。

被譽為大師級教練的李羽翔，曾是中國國家乒乓球隊選手。上世紀70年代中期，他曾奪得中國全國錦標賽男子單打冠軍，並於80年代成為較早赴海外發展的中國桌球選手之一，曾在德國執教並指導多名知名球員。2022年，他參加US Open桌球賽，在10個參賽項目中勇奪6項冠軍、4項亞軍，並獲美國乒乓球協會評選為最佳資深球員。

徐永泰指出，2026 LA Open在參賽選手、裁判、工作人員、義工及贊助商的共同支持下順利落幕，不僅展現洛杉磯多元而活躍的桌球文化，也為本屆賽事寫下精彩一頁。

精華 FAQ

  • 兩人是在70歲組雙打賽中再次出擊並成功衛冕，最後順利摘下金牌。這也是徐永泰作為賽事創辦人，與李羽翔再度合作的重要成果。

  • 徐永泰與許霞搭檔參加60歲組雙打賽，最終獲得銅牌；李羽翔與許霞也參加多項比賽，夫妻倆合計拿下9枚金、銀、銅牌，表現相當亮眼。

  • 李羽翔曾是中國國家乒乓球隊選手，70年代中期拿過全國錦標賽男單冠軍，80年代赴海外發展並在德國執教；2022年US Open還獲6冠4亞，被評為最佳資深球員。

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