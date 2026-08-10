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中國淘寶大批商品 突然對美國用戶設限 華人「天塌了」

記者趙健／洛杉磯即時報導
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淘寶大批商品點進去後不再顯示詳情，而是跳出「此商品暫不支持向您所在地區出售」的提...
淘寶大批商品點進去後不再顯示詳情，而是跳出「此商品暫不支持向您所在地區出售」的提示。（受訪人提供）

「天塌了，這點快樂都被剝奪了。」最近，不少在美華人打開淘寶時發現，原本熟悉的購物方式悄悄變了。大批商品點進去後不再顯示詳情，而是直接跳出「此商品暫不支持向您所在地區出售」的提示。更讓人困惑的是，即使將收貨地址改成中國，部分商品仍然無法查看和購買。

對不少華人來說，淘寶一直是生活中的「隱藏購物渠道」。美國不是買不到東西，但在淘寶上，中國本土品牌、小眾生活用品、亞洲美妝等選擇更多，價格也更有吸引力。即使很多淘寶商品不提供美國直郵，許多人也會先寄到中國境內的集運倉，再透過第三方轉運公司送到美國。

住在洛杉磯的Sandy就是淘寶常客。她會將不同店家的商品集中寄到中國轉運倉，湊成一箱後再運來美國。

然而最近一兩個月，她發現淘寶不好逛了。起初只是個別商品無法打開，後來搜索其他商品時，也不時遇到同樣情況。商品頁面顯示：「您所在的區域不在我們提供服務的範圍內，如您使用代理網絡登錄，請關閉。」

她剛開始以為是平台自動識別自己的美國地址造成限制，於是將地址改回中國，結果仍然無法進入商品頁面。「我又不是把東西寄到美國，只是寄到中國倉庫，為什麼連看都不能看？」

對一些喜歡購買亞洲美妝的華人而言，影響更加明顯。不少人平時透過淘寶購買日韓美妝和美瞳，再透過集運寄來美國，不僅價格可能比在美國本土購買便宜，款式和新品選擇也更多。然而近期，美瞳、彩妝、護膚品和指甲油等商品頻繁出現地區限制，一些國際品牌代購商品也無法打開。

受到影響的還不只是想把商品運來美國的人。在美國生活多年的張女士，經常透過淘寶替中國的父母買東西，她會直接在美國下單，收貨地址都是父母家，商品無需跨境。然而，最近她想替家人選購一些保健品，卻發現部分商品同樣無法打開。張女士說，「收貨人在中國、地址在中國，東西也不會離開中國，我就想不明白了。」

記者實測也發現，在美國瀏覽淘寶，部分商品點擊後會直接進入地區限制頁面；即使將購買及收貨地區調整為中國後，商品仍出現相同提示。目前，遇到限制的商品包括美瞳、化妝品、護膚品、指甲油、衛生巾、牛肉乾、芝麻油、各類穀物粉、火鍋調料、保健品及部分國際品牌商品。不過，不同用戶、店家及商品的實際情況可能存在差異，目前也沒有官方說明哪些品類被限制。

限制頁面提供「了解更多規則」選項，點擊後可進入規則中心，其中列有「大陸禁止輸出物品清單」、「港澳台地區禁限售物品清單」以及「海外禁限售物品清單」等內容。然而，僅從相關提示和規則，尚無法判斷此次美國用戶遭遇的限制，究竟是依據網路IP地址、帳戶所在地、商品種類，還是其他平台機制。

華人 淘寶

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