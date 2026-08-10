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他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

記者張宏／即時報導
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34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使...
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

現實版貓鼠遊戲，他靠這個方法五年時間裡從美國三大航空公司取得「數百次免費航班」。一名前加拿大籍空服員因冒充商業航空公司的飛行員，日前被判電信詐欺罪，最高可能面臨20年監禁及最高25萬美元罰款。

來自多倫多34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造航空公司員工證件，取得通常提供給航空公司員工使用的非營收座位。直到一名機場員工對他的證件產生懷疑，並拍下證件照片，航空公司才核實確認他根本不是飛行員，騙局最終被揭發。

據美國聯邦檢察官辦公室發布公告，Pokornik因涉嫌電信詐欺在巴拿馬被捕並引渡至美國，他曾於2017年7月至2019年10月期間，在一家總部位於多倫多的航空公司擔任空服員。在任職期間，他了解到航空公司員工常可搭乘免費或折扣機票或候補座位的「非營收座位」旅行。他利用自己在航空業工作經驗，透過一張「虛構的員工識別證」從三家美國航空公司取得免費旅行資格。雖當局並未明確公布這三家航空公司名稱，但法院文件所涉及的地點分別位於檀香山、芝加哥和沃思堡，這三個城市分別是夏威夷航空、美聯航和美國航空主要總部所在地。

目前不確定Pokornik曾就職的航空公司。Porter Airlines表示，無法核實任何與此案相關資訊；加拿大航空表示，沒有他的任職紀錄。

一般來說，在美國機場工作的航空公司機組人員，並不需要像普通乘客一樣通過旅客安檢通道。他們通常使用已知機組人員計畫。只需在專用通道掃描航空公司員工證或輸入員工編號，系統便會與其雇主資料庫進行核對。確認身分無誤後，機組人員就可通過專用通道進入航廈。這意味Pokornik能夠利用一張偽造的航空公司員工證，在將近五年時間裡取得大量候補機位，甚至還多次嘗試取得駕駛艙座位資格，暴露出航空公司員工身分驗證制度中可能存在漏洞。

華人機長丁毓麟表示，像他所在的公司及美聯航規定，只要曾是航空公司職員且工作10年以上，離職後仍能免費乘坐且是永久有效。但在艙門前，常會檢查同業ID和員工號，如果輸入結果是准許登機才會印登機牌。

他猜測Pokornik可能多選擇在最後時刻進入艙門。因為這個時候，艙門的工作人員正手忙腳亂，且駕駛艙座位只有飛行員才能進去，Pokornik也許是找了一個和自己有幾分相像的前同事飛行員目標，記住對方名字和員工號碼等資料，用這個前同事名字登機。艙門前的Gate Agent基本人都很好，知道同業要么去度假或者看朋友，突然最後15分鐘出現可能都是緊急狀況，會有同理心願意幫助盡快登機，畢竟都是自己人，所以Pokornik才能幾百次成功。不過他說，就是因為有這樣的案件，之前航空公司員工ID照片常年都不換，現在開始員工ID大頭照每年都要換。

精華 FAQ

  • 他以偽造的航空公司員工證件，冒充商業航空公司的飛行員，進入只提供給員工的非營收座位系統，並多次在最後時刻辦理登機，成功騙過查驗。

  • Pokornik從2020年1月到2024年10月持續犯案，時間接近5年。檢方未點名航空公司，但文件地點指向夏威夷航空、美聯航與美國航空等業者。

  • 一名機場員工懷疑他的證件並拍照留存，航空公司核實後確認他不是飛行員，騙局才曝光。Pokornik已被引渡至美國，最高可判20年監禁與25萬美元罰款。

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