我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

謝賢長眠地曝光 骨灰安放寶福山 張國榮、沈殿霞都在這

咖啡7元、香菸44元...全球哪裡生活最燒錢？iPhone這裡最便宜

記者趙健/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
報告顯示，瑞士幾乎包辦最多「全球最貴」項目，而美國由舊金山奪下健身房會員費全球第...
報告顯示，瑞士幾乎包辦最多「全球最貴」項目，而美國由舊金山奪下健身房會員費全球第一。（取自全球物價地圖報告）

一杯咖啡7美元、一罐可樂6美元、一包香菸44美元……全球日常消費正變得愈來愈貴。德意志銀行研究所（Deutsche Bank Research Institute）最新發布「全球物價地圖」，比較全球69座城市多項日常生活開銷，包括咖啡、房租、電影票、健身房會員、計程車及網路費等，結果顯示，瑞士幾乎包辦最多「全球最貴」項目，而美國則由舊金山奪下健身房會員費全球第一，紐約則蟬聯全球房租最貴城市。

報告根據群眾資料平台Numbeo數據，交叉比對其他資料來源，分析全球69座城市十多項日常消費價格。整體而言，瑞士的蘇黎世（Zurich）與日內瓦（Geneva）仍是全球生活成本最高的兩座城市，不過當地居民薪資及可支配所得也同樣名列全球前茅。

在各項排行榜中，蘇黎世幾乎成為「最貴代名詞」。當地一杯卡布奇諾平均售價7.13美元，為全球最高；330毫升可口可樂或百事可樂平均售價6.03美元，也是全球第一。此外，5公里計程車車資平均32美元、兩人三道式餐廳用餐約149美元，電影票平均24.9美元，都高居全球最貴。

日內瓦則拿下牛仔褲最貴城市，一條普通Levi's 501牛仔褲平均售價約141美元；電影票價格也與蘇黎世並列全球第一。

美國方面，紐約依舊是全球房租最高城市，市中心一房公寓平均月租達4285美元，遠高於其他城市，也是報告連續多年排名前段的項目。不過，在多數日常消費排行中，美國已不像過去一樣占據主導地位。

加州唯一拿下世界第一的是舊金山健身房會員費。報告顯示，舊金山平均每月健身房會員費高達136美元，比紐約還高21美元，且過去十年價格已翻倍成長。

其他項目方面，澳洲雪梨以每包44.5美元的萬寶路香菸成為全球香菸最貴城市，主要受到高額菸稅影響；新加坡則因酒類稅制，一瓶中價位葡萄酒平均售價23.2美元，居全球第一；杜拜餐廳一瓶進口啤酒平均13.6美元、每月網路費94.7美元，也都是全球最高。

至於速食，以色列特拉維夫一份麥當勞套餐平均20.9美元，為全球最貴；土耳其則因高稅負及里拉貶值，一部iPhone 17 Pro售價高達2592美元，是全球最昂貴市場。

相較之下，日本東京成為報告中的「意外亮點」。研究指出，受日圓持續貶值影響，東京已成為已開發國家中物價相對低廉城市，不僅三房公寓租金不到紐約的三分之一，也是全球購買iPhone最便宜市場，平均售價約1121美元。

精華 FAQ

  • 報告以69座城市為樣本，交叉比對Numbeo與其他資料，分析咖啡、房租、電影票、健身房、計程車、網路費等日常支出，呈現各地生活成本差異。

  • 蘇黎世與日內瓦幾乎包辦多項最貴名次，紐約是全球房租最貴城市，舊金山則拿下健身房會員費第一，雪梨、新加坡與杜拜也各自居於某些項目前段。

  • 因日圓持續貶值，東京相對其他已開發城市物價偏低，三房租金不到紐約三分之一，且是全球購買iPhone最便宜市場，平均售價約1121美元。

iPhone 咖啡 瑞士

上一則

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

下一則

錢花去哪了？這幾筆家庭開銷最燒錢 砍一砍每月可省千元

延伸閱讀

大麥克指數問世40年 台灣全球第二便宜 經濟學人坦言非匯率預測工具

大麥克指數問世40年 台灣全球第二便宜 經濟學人坦言非匯率預測工具
灣區房租一路飆升 高薪華人也吃不消

灣區房租一路飆升 高薪華人也吃不消
加州大城租房划算 比買房年省10萬元

加州大城租房划算 比買房年省10萬元
舊金山2房租金破6000元 年漲25.9%

舊金山2房租金破6000元 年漲25.9%
美國機場餐又貴又難吃？19美元酪梨吐司 只有薄抹醬、1培根

美國機場餐又貴又難吃？19美元酪梨吐司 只有薄抹醬、1培根
「減薪都要來」外籍專才湧香港 甲廈出租率大增 國際校入學搶破頭

「減薪都要來」外籍專才湧香港 甲廈出租率大增 國際校入學搶破頭

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12
42歲的白女士被確診胃癌四期。（Jared提供）

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

2026-08-08 19:24

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里
台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘
不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%