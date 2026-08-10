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不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

編譯陳盈霖／即時報導
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Shake Shack被爆自助點餐機上點選不給小費選項後，餐點價格自動上漲。（S...
Shake Shack被爆自助點餐機上點選不給小費選項後，餐點價格自動上漲。（Shake Shack官網）

美國太陽報（The Sun）報導，「這根本是勒索！」抖音（TikTok）用戶鮑威爾（B.D. Powell，帳號@b.d.powell）日前在知名漢堡連鎖品牌Shake Shack使用數位自助點餐機點餐，結帳時選擇「不給小費」（No Tip）選項後，餐點價格隨即自動增加8%以上。這支抖音影片上線後，短短兩天獲得超過40萬個讚。業主聲稱，這是起單一技術錯誤，已進行修正。

與此同時，愈來愈多消費者開始注意到，餐廳帳單出現各種不同名目的額外附加費用。

在今年8月發布於抖音的影片中，鮑威爾對著鏡頭表示，「我太太說，如果你在Shake Shack不給小費，他們就會把每樣單品價格提高，現在我們來驗證一下。」

接著，鏡頭轉向Shake Shack數位自助點餐機，他點了三杯口味不同的經典奶昔（Classic Shakes）：草莓、餅乾奶油與香草。前兩杯稅前價格均為5.99美元，另一杯加了奶油，價格為6.48美元，總價18.46美元。

鮑威爾在螢幕上點選「結帳」後，系統跳出小費選項，有15%、18%、20％或「不給小費」，還有一個可自行調整小費比例的拉條，最高可拉到100%。

影片中可看到，鮑威爾選擇「不給小費」選項後，螢幕跳出警訊稱「您購物車中的一項或多項商品價格有所更動。」按下「確定（Ok）」按鈕後，原本每杯5.99美元的經典奶昔，稅前價格上升至6.49美元；另一杯餅乾奶油也從6.48美元漲至6.98美元。

鮑威爾在片中強調，「每樣商品都上漲50美分。」三杯飲料合計上漲1.50美元，約8%。然這段影片並無法證明，他選擇不給小費，是導致價格上漲的直接原因。

對此Shake Shack給美國太陽報的聲明表示，顧客點選未支付小費後提高餐點價格「並非公司政策」，這是個單一技術錯誤。「網路上流傳的價格問題，發生在一家位於機場，由加盟商HMSHost經營的門市。目前已確認問題根源在自助點餐機系統錯誤，且已進行修正。」

儘管如此，不少消費者仍不買帳。有人批評這根本是「敲竹槓」；有人抱怨「小費文化已失控。」還有網友稱，「現在連自助點餐機都要給小費，真的就是一台機器幫我們點餐而已。」

與此同時，Shake Shack今年正大展拳腳地擴張版圖。根據餐飲業媒體Restaurant Diva，該公司預計2026年開設約60家直營店及40家加盟店，未來數年內新增超過1500家分店。至少有十家新門市會進駐賭場。

Shake Shack被爆自助點餐機上點選不給小費選項後，餐點價格自動上漲。（S...
Shake Shack被爆自助點餐機上點選不給小費選項後，餐點價格自動上漲。（Shake Shack官網）

Shake Shack被爆自助點餐機上點選不給小費選項後，餐點價格自動上漲。（S...
Shake Shack被爆自助點餐機上點選不給小費選項後，餐點價格自動上漲。（Shake Shack官網）

精華 FAQ

  • 因為抖音用戶在點餐時選擇「不給小費」後，螢幕顯示商品價格變動，原本每杯5.99美元的奶昔上漲到6.49美元，整體金額約增加8%。

  • 不能。影片只顯示選擇不給小費後價格改變，但無法直接證明兩者有因果關係；報導也指出，可能是系統錯誤而非刻意設計。

  • Shake Shack表示，這不是公司政策，而是位於機場、由加盟商HMSHost經營門市的單一技術錯誤，問題已確認並修正。

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