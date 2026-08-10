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心跳體溫都變藝術 直擊全球首座AI博物館

記者劉子為/洛杉磯即時報導
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走進Latent Gallery，參觀者不再只是觀看作品，也可以親自操作互動裝置...
走進Latent Gallery，參觀者不再只是觀看作品，也可以親自操作互動裝置。（記者劉子為/攝影）

觀眾的心跳、體溫，甚至走路和停留位置，都可能成為藝術作品的一部分。全球首個人工智慧（AI）藝術博物館DATALAND近期在洛杉磯市中心開幕，首展「機器之夢：雨林」（Machine Dreams: Rainforest）透過AI生成的雨林影像、聲音、氣味及互動裝置，打造一場調動多重感官的沉浸式體驗。

記者日前實地走訪。DATALAND採預約時段入場，並控制同一時段參觀人數。進場後，參觀者先領取感測手環，另在頸部佩戴可釋放氣味的裝置。根據館方介紹，手環可即時測量心率、皮膚溫度及皮膚導電度，這些生理訊號會與現場環境數據結合，影響參觀者眼前的作品。

（記者劉子為/攝製）

DATALAND位於建築師Frank Gehry設計的The Grand LA，由洛杉磯藝術家Refik Anadol與Efsun Erkılıç共同創立。Anadol表示，人類數千年來一直會被藝術作品打動，但這種關係通常只朝單一方向發生。團隊在籌備DATALAND時提出一個問題：「藝術作品是否也能反過來感受我們？」

展館共有五個展廳，首個展廳是數據展亭（Data Pavilion）。館方表示，這座展廳使用84台4K投影機，將牆面與地面變成不斷流動的巨大畫布。不同視覺內容會輪流出現，若想從頭到尾看完一輪，時間接近一小時。

參觀者可以站立、行走或席地而坐，也可與作品互動。記者在現場看到，觀眾年齡層廣泛，有兒童追逐地面上不斷變化的光影，也有成年人坐在一旁靜靜觀看。不少人伸手觸碰光影，或在不同位置駐足，觀察作品如何隨自己動作產生變化。

第二個展廳是無限空間（Infinity Room），館方以三維LED立方體呈現藝術家Anadol夢中的玻璃蜂鳥。四周包覆式影像配合聲音，讓觀眾彷彿置身另一個世界。與站在外圍觀看固定作品不同，參觀者進入空間後，視線所及幾乎都被持續變化的畫面占據，聲音也從四周包圍而來。

走進潛在展廳（Latent Gallery），參觀者不再只是觀看作品，也可以親自操作互動裝置。館方在此展示大型自然模型使用的部分資料，觀眾可利用一支被稱為「會思考的畫筆」的裝置與AI共同創作，並將生成的個人作品保存下來。

參觀旅程最後來到聖所（The Sanctuary）。館方介紹，空間內播放巴西亞瓦納瓦族（Yawanawá）的神聖療癒歌曲，並重現亞馬遜雨林中每年僅在一個夜晚綻放的月光花氣味，讓參觀者在安靜平和的氛圍中結束體驗。

官方強調，佩戴手環及氣味裝置並非強制，參觀者可隨時選擇退出資料收集。相關資料預設為匿名，除非參觀者自願認領，否則不會與第三方分享；未被認領的資料將在30天後自動刪除。

離場前，參觀者還會取得一枚代幣，掃描後可查看觀展過程中記錄的個人化數據，也可選擇將其印製成個性化T恤，但相關商品另外付費。

「機器之夢：雨林」將展出至2027年1月31日，開放時間及購票詳情可至DATALAND官網查詢：https://dataland.art/

全球首個人工智慧藝術博物館DATALAND近期在洛杉磯開幕，首展「機器之夢：雨林...
全球首個人工智慧藝術博物館DATALAND近期在洛杉磯開幕，首展「機器之夢：雨林」透過AI生成的雨林影像、聲音、氣味及互動裝置，打造調動多重感官的沉浸式體驗。（Refik Anadol Studio提供）

The Sanctuary展廳內播放巴西亞瓦納瓦族的神聖療癒歌曲，並重現亞馬遜雨...
The Sanctuary展廳內播放巴西亞瓦納瓦族的神聖療癒歌曲，並重現亞馬遜雨林中每年僅在一個夜晚綻放的月光花氣味。（記者劉子為/攝影）

在Infinity Room展廳，館方以三維LED立方體呈現藝術家Anadol夢...
在Infinity Room展廳，館方以三維LED立方體呈現藝術家Anadol夢中的玻璃蜂鳥。（記者劉子為/攝影）

Data Pavilion使用84台4K投影機，將牆面與地面變成不斷流動的巨大畫...
Data Pavilion使用84台4K投影機，將牆面與地面變成不斷流動的巨大畫布。參觀者可以站立、行走或席地而坐，也可與作品互動。（記者劉子為/攝影）

精華 FAQ

  • DATALAND以AI藝術為核心，將心跳、體溫與停留位置等感測資料融入展演，讓作品隨觀眾反應變化，並結合影像、聲音、氣味與互動裝置，形成沉浸式體驗。

  • 入場後，觀眾會領取感測手環並佩戴氣味裝置，手環即時測量心率、皮膚溫度及皮膚導電度，資料可與環境數據結合，影響眼前作品；參觀者也可隨時退出資料收集。

  • 首展設有Data Pavilion、Infinity Room、Latent Gallery與The Sanctuary等展區，分別以投影、LED立方體、AI共創裝置及療癒歌曲與氣味，呈現雨林主題的多感官旅程。

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