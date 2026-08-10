29歲華男欲走私美軍設備至中國 交易內幕曝光
美國司法部（DOJ）10日表示，29歲中國公民陳丁偉（Dingwei Chen，音譯）當天在猶他州鹽湖城聯邦法院認罪，承認違反「武器出口管制法」，企圖購買美軍使用的軍規衛星數據機及無線電設備，再走私至中國。他最高可能面臨20年監禁，法院定於10月19日宣判。
根據司法部公布資料，聯邦地區法官David Sam已接受陳丁偉的認罪答辯。陳丁偉企圖購買的通訊設備由美國公司為美軍製造，未經國務院國防貿易管制局（Directorate of Defense Trade Controls）核發許可，不得合法出口。司法部指出，該部門通常不會批准向中國出口軍事物品及服務。
法院紀錄顯示，陳丁偉與身在中國的其他人合作，試圖透過黑市向外國軍火商取得這批敏感通訊設備，並先後討論多種運往中國方法。他們最初打算經瑞士轉運，後來考慮到塞班島取貨，最終決定經墨西哥走私。
為購買10台數據機，陳丁偉等人先支付逾4萬美元訂金，之後改用加密貨幣交易，另支付價值約3萬美元的穩定幣USDT（泰達幣）。根據法院文件，陳丁偉等人在通訊中稱，冷錢包（將加密貨幣私鑰離線保存的工具）「本質上就是匿名銀行帳戶」，透過冷錢包進行的交易「私密且無法追蹤」。
司法部表示，陳丁偉等人還利用加密通訊應用程式聯絡，以躲避執法部門偵查。陳丁偉曾在對話中聲稱，這筆交易只是開始，他還有資金購買價值數千萬美元的其他軍事設備。
司法部國家安全事務助理部長John A. Eisenberg表示，陳丁偉試圖將敏感的美國軍事技術轉移至中國，這些技術未來可能被用來對付美國。國土安全調查處（HSI）新澤西辦公室代理主管Spiros Karabinas則表示，這次認罪顯示，任何企圖非法採購、出口或轉移美國敏感軍事設備及技術的人，都將面臨嚴重後果。
國防刑事調查局（DCIS）局長James R. Ives表示，先進通訊系統對保障美軍人員安全、確保其在現代戰場執行任務至關重要，因此必須防止相關技術遭非法取得及出口。
本案由國土安全調查處與國防刑事調查局調查，司法部國家安全司反情報與出口管制科檢察官Christopher Magnani負責起訴。
他承認違反武器出口管制法，企圖購買美軍使用的軍規衛星數據機及無線電設備，並將這些未經許可的敏感軍事物品非法運往中國。 法院文件顯示，他們先後考慮經瑞士轉運、在塞班島取貨，最後決定改由墨西哥走私，以避開美國出口管制與執法偵查。 因為涉案設備屬美軍專用敏感技術，可能被轉移後用於對付美國；當局也指出，嫌犯使用加密貨幣和加密通訊，刻意隱匿交易與聯繫。
精華 FAQ
他承認違反武器出口管制法，企圖購買美軍使用的軍規衛星數據機及無線電設備，並將這些未經許可的敏感軍事物品非法運往中國。
法院文件顯示，他們先後考慮經瑞士轉運、在塞班島取貨，最後決定改由墨西哥走私，以避開美國出口管制與執法偵查。
因為涉案設備屬美軍專用敏感技術，可能被轉移後用於對付美國；當局也指出，嫌犯使用加密貨幣和加密通訊，刻意隱匿交易與聯繫。
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