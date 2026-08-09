好市多電子產品大促銷 舊電腦能換錢 這幾款降價400元

好市多8月推出多項電子產品優惠，部分機型可直接省下300至400元。（示意圖，美聯社）

好市多 （Costco ）本月推出多項電子產品優惠，正準備更換電視或電腦的會員，部分機型可直接省下300至400元；蘋果（Apple ）用戶若以舊Mac電腦折抵，還有機會獲得最高1570元的好市多購物卡。不過，各項優惠的截止日期不同且都集中在8月，部分商品僅限官網購買。

根據Marca.com的報導，折扣幅度較大的商品集中在OLED電視及電競電腦。好市多官網顯示，三星65吋S90F OLED 4K智慧電視目前減價400元，優惠持續至8月30日。商品同時附帶Allstate保障方案，連同原有保障合計為五年。

LG 65吋OLED evo AI C5系列4K智慧電視同樣減價400元，優惠截至8月30日，也包含合計五年的保障方案。符合好市多直送（Costco Direct）資格的商品若在同一筆訂單內購買多件，還可能獲得額外折扣，但商品須寄往同一地址。

另一款LG 55吋OLED evo AI G5系列電視採用不同優惠方式。會員在8月30日前購買，可獲得175元好市多購物卡，購物卡預計於購買後四至六周寄出。

電腦方面，微星（MSI）Crosshair 16 Max電競筆記型電腦減價300元，優惠截至8月23日。該款電腦搭載Intel Core Ultra 7處理器、Nvidia GeForce RTX 5060顯示卡、32GB記憶體及1TB固態硬碟，每名會員限購兩台，售完為止。

需要桌上型電腦的消費者，則可留意微星Codex Z2電競電腦。該機搭載AMD Ryzen 7 8700F處理器、GeForce RTX 5060 Ti顯示卡、16GB記憶體及1TB固態硬碟，目前減價400元，優惠至8月16日，僅限好市多官網銷售。

蘋果產品方面，好市多的返校季及科技產品促銷涵蓋部分MacBook、AirPods、iPad及Apple Watch，但不同型號及規格的折扣不一，會員須逐項查看。好市多的MacBook專頁也提供網上舊機折抵服務，符合資格的Mac依機型及狀況，最高可換取價值1570元的好市多購物卡。

根據好市多官方退貨政策，電視、電腦、觸控式平板、智慧穿戴裝置、相機及手機等指定電子產品，須在會員收到商品後90天內退貨；手機的具體規定可能因電信合約而異。門市購買的商品可帶至任何好市多門市退貨櫃檯，網購商品則可送至門市，或透過好市多官網申請退貨。

好市多提醒，官網與各門市的商品存量和價格可能不同，多項優惠均以售完為止。消費者購買前應確認商品頁面所列期限、所在地供貨情況，以及優惠是否僅限網上使用。