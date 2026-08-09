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以為在幫忙？去餐廳一貼心舉動 恐讓服務生頭痛

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禮儀專家指出，服務生通常有自己的收盤順序和方法，顧客自行堆疊餐具不僅可能打亂流程...
禮儀專家指出，服務生通常有自己的收盤順序和方法，顧客自行堆疊餐具不僅可能打亂流程，還可能傳遞錯誤訊息。圖為示意圖。（美聯社）

不少人用餐後會主動將碗盤疊好，以為能替服務生減輕工作，但這番好意可能反而造成困擾。禮儀專家指出，服務生通常有自己的收盤順序和方法，顧客自行堆疊餐具不僅可能打亂流程，還可能傳遞「餐點有問題」或「急著離開」等錯誤訊息。

Parade網站報導，認證禮儀顧問兼社交規範專家August Abbott表示，多數服務生對顧客疊盤子的反應是：「請不要這樣做，但謝謝你的好意。」

Abbott解釋，服務生收拾餐桌時，通常有固定流程、方法和職責，顧客預先將盤子疊在一起，可能妨礙他們原本的工作方式。疊盤子也會破壞餐具原本可以傳達的用餐訊號，使服務生難以判斷顧客是否已經吃完。

顧客若想表明已經用餐完畢，可以將刀叉並排放在盤中，刀鋒和叉齒朝向盤子中央，握柄約指向時鐘四點鐘的位置。在歐洲或歐陸式餐桌禮儀中，用餐期間暫停時，可將刀放在四點鐘方向、叉子放在八點鐘方向；吃完後則將叉齒轉向下方。

不過，這套餐具擺放方式，並非所有餐廳員工都能理解。外帶、吃到飽或聘用較多年輕服務生的餐廳，員工可能未受過相關訓練；在重視餐桌服務的高級餐廳，服務生則較可能看懂這些訊號。Abbott表示，無論餐具放在哪個位置，只要顧客放下刀叉、盤中食物大致吃完，通常就能讓服務生知道可以收走餐盤。

服務生也會觀察顧客是否已停止用餐，例如不再拿著刀叉，或將餐盤稍微往前推。有人吃完後會把餐巾放進盤子裡，Abbott同樣不建議這樣做。較合適的方式，是將餐巾放在餐盤左側。

除自行疊盤子，Abbott還列出其他常見的餐廳失禮行為，包括大幅更改菜單內容、放任孩子在用餐區走動、接近打烊時才進店點一整套餐點，以及未經安排便自行坐到尚未清理的餐桌。

她表示，將醬汁另放等小幅調整通常可以接受，但若點牛肉餐後，要求改成魚類、更換馬鈴薯並增加雙份沙拉，已接近重新設計一道菜。若看到尚未清理的空桌，顧客可以告知服務生願意等候，或改坐已經清理好的桌位，而不是直接坐下要求工作人員當場收拾。

她也提醒，顧客不應把服務生當作僕人，包括與對方調情、觸碰對方或追問私人問題。若帶孩子到餐廳，家長也應留意其行動，避免孩子在用餐區走動，造成灑漏、絆倒風險或干擾其他顧客。

結帳時應先查看帳單是否已包含自動服務費。若已收取，顧客仍可因服務良好而額外增加小費；若沒有，Abbott認為，在美國餐廳支付20%小費是目前的一般標準。同時最好在付款後約10至15分鐘內離席，讓候位顧客可以入座。

精華 FAQ

  • 因為服務生通常有既定的收桌順序與方法，顧客先疊盤可能打亂其工作流程，也會讓餐具原本傳達的用餐訊號失真，甚至被誤解為餐點有問題或客人急著離開。

  • 可將刀叉並排放在盤中，刀鋒與叉齒朝向盤子中央，握柄約指向4點鐘方向；在歐陸式禮儀中，也可依規則放置，但多數服務生只要看見餐點大致吃完就會理解。

  • 包括大幅更改菜單內容、讓孩子在用餐區走動、接近打烊才進店點整套餐、未經安排就坐到未清理桌位，以及把服務生當僕人、調情或觸碰對方等，都不合適。

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