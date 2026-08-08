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憂死在醫院無人領...癌末華女剛喪夫 媽在中國無法來

記者王若然／洛杉磯即時報導
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十年前與丈夫來美打拼的白女士，近幾年接連遭到變故。（圖片經過馬賽克處理，Jare...
十年前與丈夫來美打拼的白女士，近幾年接連遭到變故。（圖片經過馬賽克處理，Jared提供）

南加州居民白女士10年前與丈夫一起來美國打拼。與來美的眾多華人一樣，他們懷揣夢想，努力生活。然而，命運似乎給白女士開了一個玩笑，正在她的生活一步步穩定、變好的時候，卻接連經歷丈夫猝逝，她突被診斷癌症晚期的噩耗。更讓她心碎的是，遠在中國的母親，因簽證問題來不了美國看她。

今年42歲的白女士介紹，大約一個多月前，她因為後腰，腎部不舒服前往急診就醫。進一步的胃鏡檢查，讓她確診胃癌晚期並伴有癌細胞轉移。白女士說，現在最大的感覺是無助和絕望。來美10年，她最近通過綠卡面試，馬上就要拿到身分，原以為「一切都要變好，」卻突然遭受打擊，「一下子到了深淵。」她說，感覺「以前做的事情都白費了」。

對白女士的病情，醫生稱「幾乎沒有痊癒的可能」。目前白女士正在醫院進行化療。除了化療，癌症和治療的併發症也讓她無法進食，渾身疼痛，她不得不停掉Uber的工作。她說，「不是不想，而是不能（工作）。」失去經濟來源，讓白女士無比焦慮。她說，等待她的可能是數千美元的帳單。她還聽說醫療保險明年將漲價，她不確定是否支付得起。

白女士約十年前，與丈夫一同來美打拼。原本日子安穩，丈夫卻在三年前因腦梗突然離世。如今的白女士在美國除了一、二個好友，再無親人。她說，特別擔心身後事無人料理。她說，「聽說在美國的身後事也特別貴。如果死在醫院無人認領...」說到這裡她有些哽咽。朋友Jared介紹，「她可能連買墓地的錢都沒有。」Jared稱已與白女士的房東商量，緩三個月再繳房租。

因為正式的身分還沒辦下來，再加上身體原因，白女士無法回中國。她目前的身分，也無法為在中國的母親辦理簽證。她說，母親聽見自己得病的消息，「都快急死了」。

面對突如其來的打擊，白女士的朋友Jared在震驚的同時，也替她感到難過。他說，白女士平時非常熱愛小動物，看到路邊的流浪貓會收養在家裡。「她也經常叫我去她家喂小動物。」平時還會拉著他為遊民送食物。他無法理解為何這樣的事會發生在她身上。

十年前與丈夫來美打拼的白女士，近幾年接連遭到變故。（圖片經過馬賽克處理，Jare...
十年前與丈夫來美打拼的白女士，近幾年接連遭到變故。（圖片經過馬賽克處理，Jared提供）

白女士目前在醫院接受化療。（圖片經過馬賽克處理，Jared提供）
白女士目前在醫院接受化療。（圖片經過馬賽克處理，Jared提供）

精華 FAQ

  • 她在急診後確診胃癌晚期並已出現癌細胞轉移，目前正在醫院接受化療；醫生也表示幾乎沒有痊癒的可能，治療與病症副作用讓她十分痛苦。

  • 白女士因病無法工作，失去Uber收入後，還要面對可能高額的醫療帳單、保險漲價與房租壓力；她也擔心若病逝醫院，可能無人認領或處理後事。

  • 白女士尚未正式取得身分，身體狀況也不允許她回中國；同時她無法替母親辦理來美簽證，因此母親雖焦急不已，仍無法來美國照顧她。

華人 簽證 癌症

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