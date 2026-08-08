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中國瞄準海外資產收稅引「地震」有華人嚇到睡不著

記者張宏╱洛杉磯即時報導
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中國財政部、國家稅務總局7月24日生效的《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》...
中國財政部、國家稅務總局7月24日生效的《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》（21號公告），在中國高淨值人士間引發地震。示意圖。（美聯社）

中國財政部、國家稅務總局7月24日生效的「關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告」（21號公告），在中國高淨值人士間引發地震，甚至有人「晚上睡不著覺」著急變現補稅，並把目光轉向沒有加入CRS（共同申報準則）的美國。過去中國富裕階層偏好在英屬維京和開曼群島等地設立離岸信託，如今各國金融資訊日益透明，過去被視為避稅天堂的司法管轄區，幾乎都已加入CRS。

多年研究國際稅務規畫和稅務合規服務的會計師劉亞娟表示，新政一出，高淨值人群失眠著急變現繳稅，搞得人仰馬翻。據現在中國規定，若中國稅務居民把資產放入海外信託，須就資產增值部分按20%繳納個人所得稅。例如房產購入價格1000萬元人民幣，如今市值3000萬元，放入信託時，增值的2000萬元就可能被視為應稅所得，需要繳納400萬元稅款，這就是所謂「放入信託即時課稅」。

她表示，不僅如此，海外信託每年的投資收益，即使沒有實際分配給受益人，也可能依規定按20%稅率課徵個人所得稅。如果取消信託、移民海外，甚至信託設立人過世，都可能觸發強制清算，仍須就資產增值部分課稅。這一切與CRS全面實施有關。目前中國以及中國投資人常使用的大部分金融中心都已加入CRS，各國開始交換海外金融帳戶資訊，因此過去利用離岸金融中心規避資訊揭露的空間愈來愈小。

相較之下，美國目前並未加入CRS，不參與各國之間金融帳戶資訊的自動交換，因此美國金融帳戶及信託架構，不會透過CRS定期自動與中國交換資訊。也因此，美國成為不少中國高資產人士重新考慮設立信託的重要地點。

劉亞娟表示，美國信託制度在全球具有重要地位，尤其朝代信託（Dynasty Trust）發展成熟，且外國人也可以在美國設立信託，不限於美國公民。新政策公布後，不少原本觀望的客戶開始積極規畫海外資產安排。她建議目前已設立海外信託的中國稅務居民，應重新檢查信託文件，包括信託架構、受益人安排及歷年收益，確認是否涉及新的納稅義務，以及如何依法向中國稅務機關申報。

她也提醒，美國綠卡持有人仍屬中國稅務居民，中美有避免雙重課稅的安排，如已在中國繳納相關稅款，一定要和會計師討論是否可以在美國申請外國稅額抵免（Foreign Tax Credit），避免雙重課稅。

律師劉龍珠表示，涉及地緣政治競爭關係，中美目前稅務共享短期不會實現。中國政府對離岸信託收稅新政只會促進大家轉錢到美國，因為轉到其他小國，可能不敢對抗中國政府。另外很多人做信託是為家人，很多錢都不在其名下，對大老闆來說，可以有無數方法規避稅務負擔，真正打擊的是高淨值白領，也會促使他們轉換移民身分，不僅保錢還要保人身自由。

精華 FAQ

  • 新公告指向中國稅務居民把資產放入海外信託時，資產增值部分可能被視為應稅所得，按20%課徵個人所得稅，甚至在取消信託、移民或身故時也可能觸發清算課稅。

  • 因為過去常用離岸信託規避資訊揭露，如今CRS讓多數金融中心資訊更透明，補稅與申報風險上升，部分人擔心資產被追稅，甚至出現急著變現繳稅的情況。

  • 美國目前未加入CRS，不會自動與中國交換金融帳戶資訊，因此美國信託與帳戶較不易被跨境即時揭露，對想重新安排海外資產的中國高資產人士吸引力上升。

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