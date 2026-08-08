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華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

記者王若然／洛杉磯即時報導
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42歲的白女士被確診胃癌四期。（Jared提供）
42歲的白女士被確診胃癌四期。（Jared提供）

加州居民白女士，平時是一位尋常打工族；一次因腰痛的急診，卻給她當頭一棒：42歲的她被診斷出胃癌，並且是晚期，伴隨癌細胞轉移。白女士說，醫生並未說明患癌原因。回想以往經歷，她曾時常出現胃痛。

白女士是Uber司機，在確診胃癌前，她「沒有任何感覺」。她說，有段時間下腰部不舒服，今年5月疼痛加劇前往急診。醫生診斷其腎部有腫脹。因白女士過去常有胃痛經歷，醫生建議她去做胃鏡檢查。6月的胃鏡結果出來後，她說：「我都傻了。」結果竟是胃癌四期，癌細胞發生了轉移。

目前白女士在希望之城住院接受化療，截至8月3日，已化療了兩次。面對不容樂觀的病情，醫生稱「幾乎沒有痊癒的可能」。目前最理想的結果是化療進展順利，再開刀做手術。除了化療副作用，癌症和治療的併發症，也讓她無法進食，渾身疼痛。她不得不暫停Uber的工作，而大量的藥物治療，常常讓她陷入昏迷。

白女士的好友Jared也透露，白女士此前在在賭場工作，可能因為常常深夜工作，時常會胃痛。後來才改為做Uber司機。

根據本報此前報導，胃癌是世界上第三大最常見的癌症死亡原因，華裔死於胃癌的比例幾乎是其他族裔的兩倍，紐約大學亞裔健康研究中心(NYU Center for the Study of Asian American Health)則指出，造成該現象的原因，主要是由於飲食及生活習慣造成。

Cancer.org的介紹，在胃癌前期的症狀，通常不明顯且缺乏特異性。胃癌初期的症狀最常見的有失去胃口或體重減輕，腹部疼痛，吃很少就感到飽，燒心或消化問題，噁心。在美國，確診胃癌的患者平均年齡在68歲，每10個確診患者中，六人為65歲或以上人士。

此外，與大腸癌有糞便潛血檢查、乳癌有乳房攝影、子宮頸癌有抹片檢查不同，胃癌目前並沒有簡單、非侵入性且被廣泛推行的篩檢工具。唯一能有效早期發現胃癌的方式是胃鏡（上消化道內視鏡）檢查，但胃鏡屬於侵入性檢查，一般人若沒有明顯症狀，很少會主動安排，除非本身是高風險族群（如有幽門螺旋桿菌感染、慢性萎縮性胃炎、家族病史等）並在醫師建議下定期追蹤。

精華 FAQ

  • 她最初是因下腰部疼痛加劇前往急診，醫生先發現腎部腫脹，後來再安排胃鏡檢查，才確診為胃癌四期，且癌細胞已經發生轉移。

  • 她回想自己過去其實常常胃痛，只是沒有特別在意；此外，朋友也提到她曾在賭場工作、常熬夜，可能讓胃部不適更頻繁，但都未及早就醫檢查。

  • 文章指出，胃癌前期症狀通常不明顯且缺乏特異性，且目前沒有簡單、非侵入性又廣泛推行的篩檢工具；真正有效的早期發現方式多半仍是胃鏡檢查。

加州 癌細胞 癌症

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