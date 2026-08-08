南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

一聲來自父母的「愛你」，相隔26年才送到。ABC 7電視台報導，南加長堤 市男子Bob Sheppard近日收到已故父母2000年赴丹麥 旅遊時寄出的明信片，卡片直到本月才送抵他的住家。父母均已離世多年，如今再次看到兩人的親筆問候，Sheppard形容這張遲到26年的卡片，幾乎就像一張「來自天堂的明信片」。

Sheppard 5日打開住家信箱，發現一張已有歲月痕跡、從丹麥哥本哈根寄出的明信片，也是他當天收到的唯一一封郵件。仔細查看，他才驚覺這竟是父母26年前寄來，「我看著它，心想：『天啊，這是一件珍寶！』」明信片僅以代表父母的「M&D」署名，簡短記下兩人旅途所見，提到搭機抵達時，從空中看到大片水域及滿眼翠綠的土地，最後寫下「愛你，M&D」。只是這句來自父母的問候，相隔26年終於送達時，兩人早已離世。Sheppard的母親Joanne四年前去世，父親John則於六年前離開。

Sheppard的父親過世時，正值疫情期間，醫院實施探視限制，Sheppard未能好好向父親道別，至今仍難以釋懷。他回憶，曾在陸軍服役的父親聰明、體貼且疼愛家人；擔任教師的母親熱愛旅行、交遊廣闊。旅行是父母共同的嗜好，兩人生前足跡遍及世界各地。Sheppard至今珍藏一塊為父母追思活動製作的紀念板，上面放有兩人的護照內頁及旅行照片，記錄他們走訪復活節島、加拉巴哥群島及非洲等地的足跡。他另保存一份父母的旅行紀錄，丹麥也名列其中。26年前，兩人在當地挑選這張明信片，寫下給兒子的問候寄出，沒想到這份旅途中的簡短心意，直到多年後才送達。

卡片上的郵戳顯示，明信片2000年7月從丹麥寄出，但洛杉磯地區的郵戳卻標示2026年8月。郵局並未就延誤原因作出正式說明，Sheppard轉述郵差推測，卡片當年可能從郵件箱、籃子或架子掉落，滑進桌子或文件櫃下方，多年後才被發現；由於Sheppard仍住在同一地址，這張明信片最終得以送到他手中。對Sheppard而言，明信片為何遲到，已不是最重要的事。父母離世多年後，26年前留下的親筆字跡和一句簡單的「愛你」意外出現在信箱裡，讓這張卡片有了不同意義。