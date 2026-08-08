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加州新電動車3500美元補貼 到底怎麼領？

編譯林思牧／即時報導
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Hyundai電動車。（美聯社）
Hyundai電動車。（美聯社）

加州政府宣布推出新的「首輛電動車」補貼，每輛車最高可達 3500 美元，想買車的民眾宜及早行動。

聖荷西信使報報導，州議會於今年夏天取得資金，旨在應對川普削減聯邦電動車補貼的政策。州長紐森7日宣布，一項旨在為「首次購買」電動車的消費者提供激勵措施的新計畫已正式啟動。

根據這項名為「我的第一輛電動車」（My First EV）的新計畫，首次購買電動車且標價低於5萬美元的新車的消費者，將可獲得3500美元的補貼。此外，首次購買電動車且透過製造商的二手車計畫購買價格低於2.5萬美元的二手電動車者，將可獲得1750美元的補貼。

這些補貼（rebate）將在經銷商處發放，並在購車當天從購車款中扣除。州政府將支付每筆補助的一半，另有13家汽車製造商同意提供等額補助（matching rebate）。首批於7日啟動電動車計畫的三家汽車製造商是特斯拉（Tesla）、現代（Hyundai）和Lucid。

到8月底，福特、雪佛蘭、Rivian和起亞（Kia）也將加入。 9月，豐田（Toyota）、凌志（Lexus）、本田（Honda）和速霸陸（Subaru）也將加入，三菱（Mitsubishi）則將於11月加入。日產（Nissan）和Volvo尚未公布其啟動時間表。

「川普一心想燃燒更昂貴的化石燃料，增加美國人的生活成本，而加州正在證明還有更好的方法，」紐森說。他指出，中國正以低成本電動車「席捲全球」，美國正面臨失去蓬勃發展的全球市場的風險。根據國際能源總署統計，去年全球新車銷量中有25%是電動車。美國人買了140萬輛，歐洲人買了500萬輛，中國人買了1430萬輛。

「加州正在向世界展示真正的經濟安全是什麼樣子，」紐森補充說。「加州不會受制於國際衝突和石油巨頭。加州正在引領建立可靠、經濟實惠的清潔能源未來。」

負責管理這項新的電動車補貼計畫的加州空氣資源委員會估計，州議會提供的1.35億美元資金，加上汽車製造商的配套資金，大約可以補貼7.3萬輛電動車的銷售，之後資金就會用盡。以加州今年前六個月的銷售速度——截至6月30日，共售出13萬2624輛電動車，即每月約2.2萬輛——補貼資金很可能在今年年底前用完。

加州政府推出新的「首輛電動車」補貼，每輛車最高可達3500美元，共有13家汽車製...
加州政府推出新的「首輛電動車」補貼，每輛車最高可達3500美元，共有13家汽車製造商同意提供等額補助，首批於7日啟動電動車計畫的三家汽車製造商是特斯拉（Tesla）、現代（Hyundai）和Lucid。圖為特斯拉。（路透）

Lucid電動車。（美聯社）
Lucid電動車。（美聯社）

精華 FAQ

  • 這項計畫名為「我的第一輛電動車」（My First EV），針對首次購買者提供補助。符合條件的新車最高可領3500美元，二手電動車則最高可領1750美元。

  • 須是首次購買電動車的消費者；新車售價需低於5萬美元，且二手電動車須透過製造商的二手車計畫購買，價格低於2.5萬美元，才符合資格。

  • 補貼會在經銷商處直接折抵，購車當天即可扣除。州政府與車廠各出一半，總資金約可補貼7.3萬輛，但以目前銷售速度推估，可能在今年底前就用完。

加州 電動車 紐森

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