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台女帶梅子鹽入境 洛海關當毒品查2小時 還留記錄

記者張宏／洛杉磯即時報導
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海關懷疑林女士帶的梅子鹽可能是毒品可卡因，一番解釋後才釐清誤會。（圖／讀者提供）
海關懷疑林女士帶的梅子鹽可能是毒品可卡因，一番解釋後才釐清誤會。（圖／讀者提供）

「這不是可卡因，是梅子鹽！」一句解釋揭開一場長達兩小時的洛杉磯國際機場（LAX） 海關查驗。從雙重國籍到一包梅子鹽和460美元的Chanel化妝品，再到日本以現金購買、價值1400美金的珠寶禮物，華人林女士被逐一盤問，不僅最後因申報問題補繳稅金，且她更擔心留下紀錄，以後每次都會被二次檢查。

華人林女士近日從亞洲回洛杉磯，在LAX被美國海關暨邊境保護局（CBP）進行二次檢查（secondary inspection）。她表示，檢查前後長達兩個小時，海關先是問她在哪裡出生是否有雙重國籍，她回答「有」並拿出台灣護照。結果海關詢問「妳為什麼有兩本護照？」她無言以對。之後海關看到一包白色粉末狀物品，詢問是否為可卡因。她立即解釋，該物品是「梅子鹽」，是她最喜歡的調味品，一包要使用整整一年，不希望被隨意拆開。

隨後海關人員開始檢查她隨身攜帶其他物品，包括她在舊金山機場轉機時買的Chanel化妝品。她說，這些商品總價約460美元，包括約200美元的香水及200多美元的眼影。海關要求她提供購買收據、銀行紀錄或手機付款證明，以確認商品價值，還問她「Chanel化妝品怎麼會這麼貴？不就是化妝品嗎？妳為什麼要在機場買Chanel化妝品？」她只能回答：「因為它是Chanel啊。」

海關又檢查她從日本購買的珠寶，並詢問其購買目的及是否存在轉售意圖。她表示，這些珠寶是準備送給朋友和客戶的生日禮物，日本店家很多會因現金付款提供10%折扣，因此她每次會帶很多現金專門用來買禮物。這次部分珠寶是以日圓現金支付，因此無法提供刷卡記錄，總額約22萬日圓（約1400美元）。海關詢問收據上為什麼每件禮物都是一項一項列在上面，她回答說是因為付現金購買，結果海關研判她付現金以及收據逐一列明的行為，有二次販售意圖。她解釋，這些珠寶並非用於販售，這是送人的生日禮物，並向海關提供相關名單作為說明。

最後林女士因隨身物品價值約在1800美元，超過800美元免稅額，超出部分被收3%的稅（約30美元）。她說， 自己此前並不知道，即使是送人的禮物，只要是新購買且未使用的商品，也需要按照規定申報。她提醒其他旅客，從海外返美時，應保留所有購物收據，並將商品與收據整理在一起，以便海關查驗。即使是禮物也一定要填在申報表上。現在機場已沒有紙本申報表，需電子版填寫或事先從網路列印，把所有東西寫清楚。

最讓林女士不開心的，是雖然只補繳金額不高的30美元的稅，卻要留下紀錄。因為海關最後告訴她，此次事件可能會被記錄在她的入境資料中，未來再次入境時，可能增加被查驗機率。

CBP官網則顯示，海關是否進一步查驗旅客，取決多項因素，包括申報情況、攜帶物品種類、金額及過往紀錄，並非單純由一次事件決定。某些額外檢查的轉介並非基於執法資料庫中的信息，而是出於其他原因，例如旅行情況或隨機抽查。如果曾多次被要求接受額外檢查，可以向國土安全部（DHS）系統提出申訴，要求更正系統中的錯誤訊息。

華人林女士近日從台灣回到洛杉磯在LAX機場被美國海關與邊境保護局（CBP）進行二...
華人林女士近日從台灣回到洛杉磯在LAX機場被美國海關與邊境保護局（CBP）進行二次檢查，其隨身攜帶的名牌禮物超出免稅額被要求補稅。（圖／讀者提供）

精華 FAQ

  • 她入境時攜帶梅子鹽、460美元Chanel化妝品與日本現金購買的珠寶，部分物品未能立即提供完整申報與購買證明，因此被CBP轉入二次檢查。

  • 海關看到一包白色粉末狀物品，先懷疑可能是毒品可卡因；林女士隨即解釋那是她常用的梅子鹽，並表示一包可用1年，才釐清誤會。

  • 因她攜帶物品總值約1800美元，超過800美元免稅額，需按規定補稅約3%，金額約30美元；但海關表示事件可能留在入境紀錄，恐提高日後被查機率。

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