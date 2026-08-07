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賀錦麗入住幾乎全白人社區 引熱議

編譯陳盈霖／即時報導
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前副總統賀錦麗（Kamala Harris）再次擴張其房地產版圖，近日以815萬...
前副總統賀錦麗（Kamala Harris）再次擴張其房地產版圖，近日以815萬美元購入南加濱海豪宅，社區幾乎清一色白人，族群結構高度單一，基本看不到非裔。圖為她與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）。（路透）

加州郵報、福斯電視台等媒體報導，前副總統賀錦麗（Kamala Harris）再次擴張其房地產版圖，近日以815萬美元購入南加濱海豪宅，社區幾乎清一色白人，族群結構高度單一，基本看不到非裔。這樣的私生活選擇，似與她多年來提倡種族多元重要性的言論大相逕庭，引外界熱議。

報導指出，這座位於馬里布高級濱海社區Point Dume的豪宅，面積約4000平方呎，擁有海景、私人果嶺及可停放五輛車的專屬空間。根據美國人口普查局數據，當地非裔居民僅約0.2%，白人94%。

賀錦麗2019年接受華盛頓郵報採訪，回憶自己從白人為主的生活圈，進入霍華德大學（Howard University）就讀的經歷時曾表示，「當你就讀一所歷史悠久的非裔大學，尤其是像霍華德這樣規模龐大，又身處華府這座長年被稱『巧克力城市』（Chocolate City）的地方，你會真正理解，世上還有很多跟你一樣的人。我成長在一個多元化程度很高的社區，到了霍華德大學，身邊那麼多跟你年齡相仿的非裔，大家都在人生相同階段。」

如今，她選擇在一個曾遭部分人士批評，試圖將少數族裔排除在海灘之外的社區購買豪宅，不少人感到意外。兩名非白人衝浪客在2025年一篇文章中寫道，「儘管這裡表面看起來是悠閒、熱愛衝浪、與大自然共存的社區，但實際上存在各種門檻，大多數有色人種難以進入。」

在賀錦麗的職業生涯中，曾致力消除類似障礙。2012年擔任加州檢察長（California Attorney General）期間，在一分提交給最高法院的簡報中，主張即使政策本身沒有種族歧視，然只要對不同族群造成「差別影響」，仍可依「公平住房法」（Fair Housing Act）追究法律責任。

2019年選舉期間，她提議為歷史上被劃為「紅線區」（Redlining）而遭歧視的社區家庭提供1000億美元援助；擔任副總統後，她積極推動拜登（Joe Biden）政府打擊房屋估價中的種族偏見。

2020年總統選舉期間，賀錦麗非裔身分曾遭外界質疑，因具有印度與牙買加血統，且成長於白人為主的富裕社區。相關爭議在2024年總統大選時再次浮上檯面，當時共和黨候選人川普指控其利用非裔身分謀取政治利益。

2024年競選總統時，她自稱來自加州奧克蘭（Oakland）而受批評，批評者認為她的童年大部分在種族結構相對較不多元的柏克萊（Berkeley）；青少年時期又隨母親搬到以白人為主的加拿大蒙特婁（Montreal）；丈夫任德龍（Douglas Emhoff）也為白人。

近期她再次成為關注焦點，外界紛紛揣測她是否會於2028年三度角逐總統。截稿為止，媒體尚未獲得賀錦麗方回應。

精華 FAQ

  • 她近日以815萬美元購入南加州馬里布Point Dume社區的濱海豪宅。該地屬高級海濱社區，物件約4000平方呎，並具備海景、私人果嶺與5車位空間。

  • 爭議在於該社區幾乎清一色白人，根據人口普查資料，白人約94%，非裔僅約0.2%。外界認為，這與她長期強調種族多元和反歧視的形象形成對比。

  • 文章指出，她曾在加州檢察長任內主張，若政策對不同族群造成差別影響，也可依公平住房法追究責任；並提議援助紅線區社區，還推動打擊房屋估價種族偏見。

賀錦麗 華盛頓郵報 非裔

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