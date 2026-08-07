我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰校園血案學生還原現場 囑媽媽「別打電話給我」

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

南加住宅區驚見山獅 比成年人還大

記者楊青/聖迪瑪斯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
山獅被裝上車，送往後續醫療照顧。（記者楊青/攝影）
山獅被裝上車，送往後續醫療照顧。（記者楊青/攝影）

南加州野生動物出沒並不罕見，但一隻體型比成年人還大的山獅突然出現在住宅社區樹林，仍讓居民大吃一驚。聖迪瑪斯（San Dimas）山腳大道附近社區7日驚見一隻受傷山獅，疑似前一晚遭車輛撞擊後受傷，躲進樹林中療傷。加州漁獵局（CDFW）、洛杉磯縣警局等多單位接報後，迅速派員前往救援，兩度發射麻醉槍將牠制伏並送醫。

視頻來源：記者楊青/攝影，洛杉磯採訪中心後製

在當地開設農產站的攤主，當天上午在山腳大道與核桃路（Walnut Road）交會處附近的樹林中發現異狀，小心走近查看，驚見一隻體型比成年人還大的山獅趴在兩棵大樹之間。

救援人員抵達後，發現這隻山獅疑似已受傷，無法行走。經現場勘查並評估地形及山獅狀況後，決定使用麻醉槍進行救援。警方同時出動至少六輛警車，封鎖周邊道路，禁止人車進入。

第一針麻醉槍射中山獅臀部後，山獅突然驚醒，憤怒轉過頭，用嘴將麻醉針拔出咬碎。救援人員不得不再次發射麻醉針，並擊中山獅嘴巴無法搆著的後背。約十分鐘後，山獅逐漸昏睡，六名救援人員利用大型塑膠布將牠抬出，經上藥、包紮處理後，送往獸醫處接受後續治療。

整個救援過程，吸引大批居民圍觀。住在附近的居民Chest表示，這隻山獅其實並非第一次出現。他說，平時經常看到牠在住家及鄰居住宅周邊活動，大家已習以為常，把牠當成社區的「老朋友」。

Chest表示，他在當地居住多年，野生動物出沒稀鬆平常，雖然家中也有小孩，但並不因此特別害怕，因為居民通常不會主動靠近或招惹牠們，人與動物一直和平共處。不過，他也提醒，家中的小型寵物必須特別保持安全距離，否則很可能成為山獅、郊狼等的獵物。

附近居民表示，當地除山獅外，也經常看到熊及郊狼。對長期居住在此的居民來說，野生動物進入社區早已是生活一部分。

加州漁獵局發言人Cork Kopping提醒，南加州許多社區與野生動物棲息地高度重疊，人與野生動物近距離相遇的機會增加。尤其天氣炎熱，野生動物可能更頻繁進入人類居住區尋找食物及水源。居民不必恐慌，但應保持適當距離，不餵食、不挑釁，並妥善收好食物及垃圾，才能維護人與野生動物安全共存。

山獅兩度被麻醉針擊中，救援人員進入林中展開救援。（記者楊青/攝影）
山獅兩度被麻醉針擊中，救援人員進入林中展開救援。（記者楊青/攝影）

救援人員小心靠近躲藏在林間的山獅，準備實施麻醉後營救。（記者楊青/攝影）
救援人員小心靠近躲藏在林間的山獅，準備實施麻醉後營救。（記者楊青/攝影）

山獅被裝上車，送往後續醫療照顧。（記者楊青/攝影）
山獅被裝上車，送往後續醫療照顧。（記者楊青/攝影）

救援人員將麻醉昏睡的山獅擡出。（記者楊青/攝影）
救援人員將麻醉昏睡的山獅擡出。（記者楊青/攝影）

聖迪瑪斯山脚大道附近社區7日上午驚見大型受傷山獅，多個部門派出人員前往營救。整個...
聖迪瑪斯山脚大道附近社區7日上午驚見大型受傷山獅，多個部門派出人員前往營救。整個救援行動持續3個多小時。（記者楊青/攝影）

救援人員將麻醉昏睡的山獅擡出。（記者楊青/攝影）
救援人員將麻醉昏睡的山獅擡出。（記者楊青/攝影）

救援人員兩度施放麻醉針。（記者楊青/攝影）
救援人員兩度施放麻醉針。（記者楊青/攝影）

聖迪瑪斯山脚大道附近社區7日上午驚見大型受傷山獅，多個部門派出人員前往營救。整個...
聖迪瑪斯山脚大道附近社區7日上午驚見大型受傷山獅，多個部門派出人員前往營救。整個救援行動持續3個多小時。（記者楊青/攝影）

精華 FAQ

  • 牠被發現在聖迪瑪斯山腳大道附近、核桃路交會處一帶的住宅社區樹林中，當時趴在兩棵大樹之間，體型還比成年人大，讓附近居民相當震驚。

  • CDFW與警方到場後評估山獅受傷無法行走，先後發射2次麻醉槍將牠制伏，之後由6名救援人員用大型塑膠布抬出，包紮後送往獸醫處治療。

  • 因為南加州許多社區與野生動物棲地重疊，天氣炎熱時山獅等動物更可能進入住宅區找食物和水源，民眾應保持距離、不餵食、不挑釁並妥善收好垃圾。

南加 洛杉磯 加州

上一則

男子偷書40年歸還附百元鈔 一封悔過信惹哭三人

下一則

逃離加州 億萬富豪認賠 豪宅降價8700萬出售

延伸閱讀

新墨州大熊「受困電線桿」動保機構拒援救 牠遭殛斃

新墨州大熊「受困電線桿」動保機構拒援救 牠遭殛斃
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
密爾比達守望相助夜 警民共建安全社區 讓鄰居從陌生人變朋友

密爾比達守望相助夜 警民共建安全社區 讓鄰居從陌生人變朋友
動物收容所殺狗案 爆更多惡行

動物收容所殺狗案 爆更多惡行
奇諾岡華人疑涉財務糾紛遭撕票 2嫌為67、66歲爾灣居民

奇諾岡華人疑涉財務糾紛遭撕票 2嫌為67、66歲爾灣居民
大熊湖網紅雌白頭鷹病危 伴侶巢邊悲鳴

大熊湖網紅雌白頭鷹病危 伴侶巢邊悲鳴

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」