加州人這項「隱形財富」驚人 平均價值62.7萬

2026年一季度統計，加州持有房貸的屋主平均房屋淨值62萬7000美元，不僅是全美平均的兩倍以上，更僅次於夏威夷，位居全美第二。（記者楊青／攝影）

儘管加州房價 居高不下、購屋門檻持續攀升，但最新房地產數據顯示，已擁有房屋的加州屋主，正享有全美數一數二的財富累積。根據房地產數據分析機構Cotality日前公布的報告，加州仍有房貸的屋主平均房屋淨值高達62萬7000美元，不僅是全美平均的兩倍以上，更僅次夏威夷 ，位居全美第二。

所謂房屋淨值，是指房屋目前市場價值扣除尚未償還房貸後所剩餘的價值，反映屋主真正擁有的資產。這項財富主要來自購屋時支付的頭期款、房價多年來持續上漲，以及房貸本金逐步償還所累積的成果。值得注意的是，這項統計僅涵蓋仍有房貸的住宅，不包括已完全清償貸款的房屋，因此實際累積的房地產財富可能更高。

報告指出，美國有房貸屋主平均房屋淨值約31萬500美元，而加州平均達62萬7000美元，是全美平均的兩倍以上。全美僅有夏威夷以68萬8000美元略勝一籌，麻薩諸塞州則以48萬美元排第三。

若從整體資產規模看，加州優勢更加明顯。全州約有660萬戶仍背負房貸的住宅，累計房屋淨值約4.1兆美元，占全美17.9兆美元房屋淨值總額約23%，也就是說，全美近四分之一的房屋淨值集中在加州。排名第二的佛州約1兆美元，紐約州9950億美元，德州約9350億美元，均與加州存在明顯差距。

相較之下，美國部分房價較低州的房屋淨值明顯偏低。路易斯安那州平均僅11萬5000美元，奧克拉荷馬州與愛阿華州均約12萬4000美元。德州平均僅20萬美元，排名全美第35；佛州則以28萬8000美元排名第19。

報告指出，龐大的房屋淨值一方面代表加州屋主累積可觀財富，也形成重要的經濟安全緩衝。當家庭遭遇失業、經濟衰退或市場波動時，較高的房屋淨值意味著屋主較不容易陷入「負資產」（房屋價值低於房貸餘額）的困境，也較容易透過再融資、房屋淨值貸款（Home Equity Loan）或信用額度（HELOC）取得資金。

另一方面，房屋淨值快速累積也反映加州房市長年供不應求。持續上漲的房價讓既有屋主資產不斷增值，但也使首次購屋族面臨更高門檻，尤其在洛杉磯、橙縣及聖蓋博谷等華人聚居地，高房價加上高利率，使年輕家庭更難進入市場。

地產專家提醒，房屋淨值雖代表財富增加，但屬帳面資產，是否動用房屋淨值貸款，仍應考量利率、還款能力及長期財務規畫，避免因過度借貸而增加財務風險。

市場觀察人士認為，正因大量家庭財富與房地產緊密連結，也解釋加州居民普遍重視社區環境、土地使用及開發議題。許多居民對大型住宅開發案持保留態度，希望維持社區品質與房價穩定，形成所謂「不要蓋在我家後院」（NIMBY）的現象。