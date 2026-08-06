別只看名氣 加州這5大學 最能助職涯長期成功

史丹福被評為最能助學生獲得長期職業成功的大學之一。（美聯社）

福斯新聞（Fox News）報導，職場社交平台LinkedIn近日發布第二屆「LinkedIn頂尖大學」年度排行榜，評選全美50所最能協助畢業生在職涯發展取得長期成功的大學院校。在這份榜單中，加州 共有五所高等教育機構脫穎而出，由史丹福大學 領銜，位居全國第10。

根據LinkedIn公布的名單，加州入榜的五所學校依序為: 史丹福大學（全國第10）、柏克萊加大 （第29）、加州理工學院（第31）、南加州大學（全國第33）以及克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College，第40）。

這五所加州學校的類型多元，涵蓋了頂尖私立研究型大學、公立旗艦大學、專攻理工科技領域的專業學院，以及小型文理學院，展現加州高等教育體系在培養學生職涯競爭力上的多樣性與深度。

值得一提的是，克萊蒙特麥肯納學院是今年全美七所首度入榜的新面孔之一，顯示這所位南加州克萊蒙市的文理學院，在畢業生職場表現上的能力，已獲廣泛認可。

從全國排名看，普林斯頓大學與杜克大學分別佔據榜單前兩位，緊接著依序為哈佛大學、麻省理工學院，以及達特茅斯學院。整體而言，去年首屆入榜的50所學校中，今年有43所繼續留在榜單內，顯示排名結果具一定的延續性與穩定性。

LinkedIn在評選過程中，主要根據五項與職涯發展相關的指標進行評估，分別是: 就業安置率、實習機會與雇主招募需求、職業成就表現、人脈網絡的廣度與質量，以及知識廣度。不過，LinkedIn的報告並未詳細說明各項指標在整體評分中所佔的具體權重比例，也未進一步解釋諸如加州偏高的生活成本，或當地科技產業招聘趨勢波動等區域性因素，究竟如何具體影響畢業生的職涯表現，相較其他州的學校又有何差異。

對此次排行榜的評選方式，LinkedIn副總裁兼執行主編Laura Lorenzetti表示，LinkedIn頂尖大學排行榜與眾不同之處，在於它是建立在真實的職業成果上。

南加州大學也入榜，排名全國第33。（美聯社）