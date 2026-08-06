加州人最不愛給小費 但可能跟吝嗇無關

加州以陽光沙灘聞名，但在給小費這件事上，卻讓餐廳服務生大失所望。圖為財政部長貝森特（Scott Bessent）給小費後，宣傳總統川普的部分小費免稅政策。路透社

加州 郵報報導，加州以陽光沙灘聞名，但在給小費 這件事上，卻讓餐廳服務生大失所望。根據一份最新報告，加州顧客的小費金額在全美排名墊底，成為「最吝嗇小費州」。不過加州人不愛給小費，未必與「小氣」有關。

根據餐飲科技公司Toast發布的《2026年第一季餐廳小費趨勢報告》，加州整體小費率為17.3%，比全美平均的18.8%低約1.5個百分點。

Toast分析旗下平台上約17.1萬家餐廳的信用卡與數位支付小費交易數據，但該報告並未納入現金小費，因此實際數字可能無法完全反映顧客給小費的情況。

即便如此，加州在兩大主要餐飲類別中的表現雙雙墊底：全服務型餐廳（通常顧客被期望給予較高小費）：加州顧客平均小費率17.7%，全美平均19.3%；速食及快餐型餐廳：加州顧客平均給14.8%，全美平均15.8%。

報告指出，過去兩年全美整體小費習慣相對穩定，全服務餐廳小費率維持在19.1%至19.4%之間，速食則維持在15.8%至16%之間。

不過，在加州顧客被貼上「全美最小氣」標籤前，業界觀察人士指出，加州小費數字偏低，可能與顧客是否吝嗇無關，而是與該州獨特的餐飲產業結構有關，包括：菜單價格普遍較高；法規要求服務生在收取小費前，須先獲得全額州最低工資；餐廳收取服務費（service charge）日益普遍。

換言之，加州顧客可能只是用不同方式表達謝意。

相較之下，全美小費最大方的州是德拉瓦州，平均整體小費率高達22.1%。紐約州排名中段，平均小費率為18.7%，略低於全美平均。

報告同時發現，美國人普遍更願意在坐下用餐、有服務人員服務時給予較高小費，而非外帶或快速取餐。

加州墊底小費排名出爐之際，全美消費者對現行小費文化的不滿情緒也持續升溫。根據餐飲科技公司Popmenu近期調查，78%受訪消費者認為，如今的小費「已經變得很荒謬」，74%的人表示，他們注意到餐廳在數位支付螢幕上顯示的建議小費金額有逐漸提高的趨勢。

這類提示螢幕似乎確實影響消費者的行為：在受訪的1000名成年人中，59%表示，看到建議小費選項時，會感覺「被迫」給小費。這股不滿情緒也助長民眾對「小費蔓延」（tip creep）現象的反彈—也就是小費要求逐漸擴大到過去傳統上不需要給小費的場合。調查顯示，超過三分之一（36%）的消費者表示，他們通常會跳過預設的小費選項，自行輸入金額，顯示顧客希望對給小費的時機與金額擁有更多自主權。