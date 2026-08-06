蛆蟲、黴菌及蟑螂 洛多航班餐具爆食安危機

航空餐具內殘留食物嚴重腐敗，工會指控相關餐具曾被要求清洗後繼續使用。（UNITE HERE Local 11提供）

KTLA電視台報導，為洛杉磯 國際機場" rel="154527">洛杉磯國際機場 （LAX ）數十家國內外航空公司供應機上餐點的Flying Food Group，遭代表員工的UNITE HERE Local 11工會向加州職業安全與健康局（Cal/OSHA）提出申訴。工會指出，該公司洛杉磯廠區存在蛆蟲、黴菌及蟑螂等病媒，以及高溫作業環境、肥皂與擦手紙供應不足等衛生與職場安全問題。

工會已向Cal/OSHA提交照片、影片及員工證詞，要求儘速派員稽查；洛杉磯市政府也已針對該公司的安全及勞動措施展開調查。

申訴內容指出，一員工6月打開一輛放置多時的航空餐具推車時，發現餐具內殘留食物早已腐敗發霉，並孳生蒼蠅及蛆蟲；工會提供的照片顯示，餐盤內剩食已明顯腐敗。該員工原本建議將這批餐具直接丟棄，但主管以餐具須供應即將起飛的航班為由，要求她清洗後繼續使用。工會表示，該員工處理餐具時，未獲提供口罩或其他呼吸防護設備，事後出現胃痛、頭痛及鼻腔不適等症狀。工會共同主席Sunan Minato表示，餐具發霉情況令人難以置信，而涉事工廠每天負責製作數千份機上餐點。

申訴另指出，多名員工曾在食品製作區、航空餐車周邊、更衣區及員工餐廳發現蟑螂等害蟲；廠區部分廁所及洗手台也經常缺乏肥皂與擦手紙，員工必須前往其他區域取得清潔用品，再返回工作崗位準備餐點。高溫作業也是申訴重點之一。一資深員工表示，洗碗區長期處高溫高濕環境，工作時如同置身三溫暖，員工經常因高溫出現疲勞、脫水及頭痛等症狀，甚至曾有同事因高溫險些昏倒。

工會並指出，Flying Food Group洛杉磯廠區過去已有多項安全違規紀錄。Cal/OSHA曾在5月對該公司開出六項裁罰，其中四項列為「嚴重違規」。Minato表示，工會已提交相關證據，希望Cal/OSHA儘速派員稽查。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，她對此事十分重視，已與UNITE HERE Local 11及洛杉磯世界機場管理局（Los Angeles World Airports）聯繫，確保相關違規獲得適當調查與處理。KTLA也向Flying Food Group詢問，截稿前尚未獲得該公司回應。

航空餐具內殘留食物已腐敗發霉，表面布滿黴菌。（UNITE HERE Local 11提供）