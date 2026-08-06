Costco日本製電飯鍋減25元 值得入嗎？這功能華人超愛

目前價格比Walmart特賣價還要便宜30多美元。(記者趙健╱攝影)

不少華人家庭選購電飯鍋時，最先想到的往往是象印（Zojirushi）或虎牌（Tiger）。好市多（Costco ）近期販售的日本 製虎牌電飯鍋Tiger 5.5-Cup Micom Rice Cooker推出限時優惠，原價99.99美元，現折25美元，只要74.99美元，優惠至8月9日止。以同款產品看，目前價格比沃爾瑪 特賣價還要便宜30多美元，吸引不少華人消費者入手。

這款電飯鍋最大賣點，不只是「日本製造」，而是Tiger招牌 「Tacook同步料理」 功能。不同於一般電飯鍋只能煮飯，Tacook可利用附贈料理盤，在煮飯時同步蒸熟雞肉、鮭魚、蔬菜或餃子，一次完成主食與配菜，不需另外開火。料理盤經特殊設計，可避免上層食材的味道滲入白飯，讓米飯依然保持原有香氣與口感。該產品還附贈專用食譜，提供多種一鍋料理做法。

對忙碌的上班族或小家庭來說，這項功能相當實用。例如只要將白米放入內鍋，再把鮭魚和花椰菜放進料理盤，按下按鍵，約40至50分鐘便能完成有飯、有菜、有蛋白質的一餐，也因此受到不少華人消費者喜愛。

除同步料理外，這款電飯鍋採用Tiger的Automatic Cooking Logic™微電腦智慧控溫系統，可自動監測烹調溫度並調整火力與時間，讓米飯受熱更均勻，不需反覆調整設定。內建10種烹調模式，包括白飯、糙米、雜糧飯、粥品、蒸煮及慢燉等功能，不僅能煮飯，也可直接燉煮湯品、咖哩或燉菜，一鍋滿足日常料理需求。此外，電飯鍋具有12小時保溫和定時設定功能，日常使用相當方便。

這款電飯鍋採用陶瓷塗層內鍋，具有不易沾黏、清洗方便等優點。有華人消費者表示，使用一年多後內鍋塗層仍維持良好狀態，「看起來幾乎像新的一樣」。

在社媒分享中，這款電飯鍋被網友稱為「價格很有競爭力」、「該有的功能都有」，尤其日本製、電腦控制及陶瓷塗層內鍋等配置，80美元價位相當有吸引力。有消費者表示，買回家後最滿意的是煮出來的白飯口感，也有人認為Costco退貨政策完善，讓首次購買的人更放心。

當然，它也並非沒有缺點。由於不是IH（Induction Heating）電磁加熱機型，煮飯速度與高階電飯鍋相比沒有明顯優勢，對追求極致米飯口感的消費者而言，象印或Tiger高階IH系列仍會有更好表現。此外，Tacook料理盤較適合蒸魚、雞肉、蔬菜等清淡料理，若想烹調需要大火快炒的菜色，仍需使用爐具。

Costco日本製虎牌電飯鍋推出限時優惠，原價99.99美元，現折25美元，只要74.99美元，優惠至8月9日止。(記者趙健╱攝影)

這款電飯鍋最大賣點，不只是「日本製造」，而是Tiger招牌Tacook一鍋料理功能。（取自Costco官網）