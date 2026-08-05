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涉對標價「動手腳」 網購Lululemon、希音Shein須留意

編譯陳盈霖／即時報導
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運動品牌Lululemon近期遭消費者提告，指控官網用虛假的原價製造折扣假象。（...
運動品牌Lululemon近期遭消費者提告，指控官網用虛假的原價製造折扣假象。（Lululemon官網）

Sourcing Journal報導，知名運動服飾品牌Lululemon日前遭消費者提告，指控該公司在官網以「虛假的原價」（Fictitious Regular Prices）涉嫌誤導消費者，讓他們誤以為商品享大幅折扣。包括耐吉（Nike）在內的部分品牌也用類似促銷手法，面臨集體訴訟。

消費者迪科（Annette Cody）上月在加州提起該訴訟。她表示，今年4月在Lululemon官網買一件鐵藍色（Steel Blue）Wunder Train高腰緊身褲，商品頁面上標註原價為98美元，但用刪除線劃掉，改為售價59美元，營造出有「39美元折扣」優惠。

然根據法院文件，這款緊身褲至少從2025年10月以來，就未曾以98美元的價格出售過。根據法院新聞服務（Courthouse News Service），該訴狀形容這類促銷手法帶著「顯而易見的欺騙」（Patently Deceptive），目的是讓消費者認為自己撿到便宜，實際上並非如此。

據悉，近期已有多起類似訴訟，質疑零售商網路折扣的真實性。運動品牌耐吉目前也在加州面臨一項擬議中的集體訴訟，被控採取類似的誤導性折扣策略。原告指出，耐吉產品常態性「特價」超過90天，所標示的原價已過期，無法反映當時市場真實價格。

另一件近期在加州提出的擬議中集體訴訟，則是針對總部設在新加坡的中國跨境快時尚網路零售商希音（Shein）。原告指控該公司利用「虛幻且誤導性的參考價」，讓消費者誤認商品有大幅折扣。

時尚高檔童裝與嬰兒服飾品牌Hanna Andersson今年稍早也遭擬議中的集體訴訟，被控長期用「最高四折優惠」等促銷方式吸引消費者，涉嫌以「永久性或近乎永久性的折扣」誤導消費者以為自己享有限時優惠。

根據加州「虛假廣告法」（False Advertising Law），若商品在促銷前三個月內，所標示的參考原價並非「現行市場價」（Prevailing Market Price），業者不得以該價格作為折扣比較基準進行廣告宣傳。

精華 FAQ

  • 原告指Lululemon在官網以刪除線標示「原價」98美元，再以59美元販售，讓人誤以為有39美元折扣，但該原價並非真正近期售價。

  • 報導提到耐吉、Shein與Hanna Andersson也遭到或面臨類似訴訟，爭議集中在長期促銷、虛假參考價與永久性折扣等誤導性做法。

  • 依加州虛假廣告法，若促銷前3個月內標示的參考原價不是現行市場價，業者不得拿它作為折扣比較基準來宣傳，以免誤導消費者。

零售商 加州 Lululemon

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