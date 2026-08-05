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搭機升等免花大錢 這些時機能用200美元享商務艙

搭飛機成本又漲 頭頂行李架變付費服務

記者張宏／即時報導
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澳洲廉價航空捷星航空（Jetstar Airways）宣布，自2027年2月起，...
澳洲廉價航空捷星航空（Jetstar Airways）宣布，自2027年2月起，旅客若想將隨身行李放進客艙頭頂行李架，需另外支付最低25澳元（約18美元）費用。（Jetstar Facebook）

搭飛機連頭頂行李架都要付費，澳洲廉價航空捷星航空（Jetstar Airways）宣布，自2027年2月起，旅客若想將隨身行李放進客艙頭頂行李架，須另外支付最低25澳元（約18美元），引發大批網友反彈，狠酸航空公司「是不是下一步連飛機廁所都要收費？」新政策也再度掀起廉航「收費無極限」的熱議。

據NBC報導，捷星航空5日在聲明中表示，收費契機是因為乘客和航空公司員工反映「在登機口秤重行李及在頭頂行李艙內尋找空間是機場體驗中最令人備感壓力的部分」。此舉是在廣泛研究和回饋後做出，與其他廉價航空公司政策類似，如英國易捷航空和愛爾蘭瑞安航空，也採取類似的政策。

新政執行後，乘客可免費將符合規定尺寸的錢包、筆記型電腦包或小型背包放置在前方座位下方，但使用客艙頭頂行李架的費用為單程25澳元（約18美元），但價格可能會根據需求上漲，因此無法保證。像雪梨至大阪航班隨身行李報價為單程60美元。且行李重量上限為10公斤（22磅），乘客登機時航空公司工作人員將不再秤重。此外，目前放置在乘客座位下方的小型物品的重量限制（7公斤/15磅）也將被取消。取而代之的是，所有乘客都可以攜帶一個可以放在前排座椅下方的較小尺寸的行李包，並可以選擇付費在頭頂行李艙放置一個更大的行李包，以及享受優先登機服務。

社媒用戶對此反應不一，有些人質疑航空公司是否會向乘客收取使用廁所的費用。據BBC報導，一用戶發文表示，使用飛機上的頭頂行李艙至少要18美元，下一步是不是連上廁所都要收費？

另一乘客寫道，「已經付了食物、飲料、座位和托運行李的費用……接下來會是什麼……洗手間裡的肥皂和衛生紙也要10美元嗎？」，還有一位寫道：「我不明白。航空公司鼓勵你少帶東西，只帶手提行李以節省成本，然後他們又反過來狠狠宰你一刀。」

精華 FAQ

  • 捷星表示，這是因乘客與員工反映登機口秤重行李、尋找行李空間最有壓力，經研究與回饋後決定調整，並稱做法與其他廉航類似。

  • 旅客仍可免費攜帶符合尺寸規定的錢包、筆電包或小型背包，放在前方座位下方；但若要使用頭頂行李架，則需另外付費。

  • 不少網友強烈反彈，質疑航空公司是否連廁所、肥皂和衛生紙都要收費，也批評航空業一邊鼓勵少帶行李，一邊又用各種名目加價。

廉價航空 澳洲

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