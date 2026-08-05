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升等不用花大錢 專家揭「這幾個時機」200元享商務艙

記者謝雨珊／即時報導
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Harnal Travel創辦人Ruchi Harnal建議，旅客可以在辦理登機...
Harnal Travel創辦人Ruchi Harnal建議，旅客可以在辦理登機手續的櫃檯開放後盡早抵達，部分航空公司有時會在櫃檯提供價格低於原價的升等選項。圖為洛杉磯國際機場。（路透）

對許多旅客而言，搭飛機時突然獲得一句「你的座位升等了（You got an upgrade）」，無疑是旅途中最令人驚喜的時刻。雖然航空公司會員等級及運氣，仍是影響升等的重要因素，但旅遊專家表示，普通旅客也可以透過掌握購票時機、比較升等價格及選擇適合航班，提高以較低成本搭乘商務艙或頭等艙的機會。

根據Travel and Leisure報導，International Citizens Insurance總裁Joe Cronin表示，航空公司高階會員通常在升等候補名單享有優先權，但對一般旅客而言，與其花大量時間累積里程，不如直接留意高艙等機票及升等價格的變化。

Cronin建議，旅客可在航班起飛前兩至三周留意升等價格，航空公司有時會在此時釋出較優惠的高艙等座位。不過，他提醒不要訂票後立即升等，因為價格可能在接下來幾周進一步下調。旅客也可在起飛前一至兩天再次查看航空公司網站或App，航空公司為填補剩餘高艙等座位，有時會在最後幾天推出優惠升等價格。

Fora顧問Sara Wilcox則分享，旅客可先購買經濟艙機票，再透過航空公司App查看升等選項；若航班至少一周後出發，可先買經濟艙再查看升等方案。Wilcox指出，原價機票加上升等費用，有時仍比直接購買商務艙或頭等艙便宜，雖可能需使用部分里程，但對想搭乘高艙等的旅客而言仍較划算。

除購票時機，選擇航空公司也可能影響升等機會。Dollar Flight Club創辦人兼執行長Jesse Neugarten表示，有些航空公司允許旅客在航班起飛前一天競標升等座位，若航班仍有較多空位，旅客可能只需花費數百美元，就有機會取得商務艙座位。

Neugarten表示，部分長途國際航班的升等價格甚至可能只需幾百美元，實際費用取決航班的載客率。因此，若想提高成功機率，可選擇旅遊需求較低的時段搭機。

旅客也可以嘗試在機場現場詢問升等方案。Harnal Travel創辦人Ruchi Harnal建議，旅客可以在辦理登機手續的櫃檯開放後盡早抵達，部分航空公司有時會在櫃檯提供價格低於原價的升等選項。Neugarten坦言，他曾透過這種方式，以額外約200美元的價格，成功升等國際航班商務艙。

不過，專家提醒，想以低價取得高艙等座位，仍需要一些運氣與耐心。Cronin建議，旅客除了關注時間，也應持續觀察飛機座位圖。如果發現商務艙或頭等艙的座位開始快速減少，可能代表升等價格即將上漲，此時可以考慮及早出手。若接近起飛時高艙等仍有大量空位，航空公司也可能推出優惠。

Cronin提醒，查看升等價格時，別只依賴電腦版網站，也應定期透過航空公司的手機App查看。有時App的價格更新，可能比桌面版更快。

精華 FAQ

  • 專家建議先在起飛前2至3周觀察升等價格，因航空公司常釋出較優惠座位；再於起飛前1至2天回看App或網站，可能出現最後一波降價。

  • 因為經濟艙票價加上升等費用，有時仍低於直接購買商務艙或頭等艙；若航班出發時間還有1周以上，先買票再比價，較容易找到便宜升等選項。

  • 可在櫃檯開放後盡早到機場詢問，部分航空公司會提供低於原價的現場升等；若航班空位多，甚至曾有人只花約200美元就升上國際商務艙。

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