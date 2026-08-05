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美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

記者趙健╱即時報導
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近年司法部推動的撤銷公民案件，幾乎都圍繞著同一個核心：歸化申請時是否誠實。(記者...
近年司法部推動的撤銷公民案件，幾乎都圍繞著同一個核心：歸化申請時是否誠實。(記者趙健╱攝影)

美國公民身分是不是拿到後就一輩子不會失去？答案並非如此。Newsweek報導，司法部近年加強追查部分歸化公民（naturalized citizens）涉嫌以欺詐方式取得公民身分的案件，讓撤銷公民資格受到關注。不過，對絕大多數美國公民而言，真正可能面臨撤銷公民資格的情況，其實相當有限。

報導指出，最常見的情況，是申請歸化時故意提供不實資訊或隱瞞重要事實。例如隱瞞犯罪紀錄、移民違規紀錄、使用假身分，或刻意省略可能影響歸化資格的重要資訊。依美國法律，若政府證明公民資格是透過重大事實隱瞞（concealment of a material fact）或故意不實陳述（willful misrepresentation）取得，法院可依法撤銷其公民身分。

第二種情況是隱瞞重大犯罪或非法行為。歸化申請人須證明自己具備「良好品格」。若有人在申請時刻意隱瞞重大犯罪、詐欺、暴力犯罪等紀錄，即使多年後才被發現，政府仍可能調查其是否原本就不符合歸化資格。不過，報導強調，有犯罪紀錄並不代表一定會失去公民身分，關鍵仍在於申請時是否故意欺瞞。

第三種情況是使用假文件、假身分，或提供虛假的個人背景及移民紀錄。由於歸化資格建立在申請人的真實身分及合法資格上，若後來證實是透過身分欺詐取得公民資格，也可能面臨撤銷程序。

第四種情況則是自願放棄美國國籍，或在特定情況下涉及效忠外國。美國公民可依法在海外向美國外交或領事官員辦理放棄國籍。此外，在特定情況下，加入外國軍隊或為外國政府服務，也可能引發是否已放棄美國國籍的法律問題。不過，法律通常要求必須證明本人具有放棄美國國籍的明確意圖；單純持有雙重國籍、長期居住海外，或批評美國政府，都不會因此自動失去公民身分。

第五種情況，是政府認定公民資格原本就是透過非法方式取得。司法部近年推動的多起撤銷公民案件，核心論點並非「成為公民後犯錯」，而是認為當事人根本不應取得公民資格，也就是公民身分自始便建立在欺詐或其他非法手段之上。

撤銷公民身分並非行政機關可直接決定，而必須經由法院審理，由政府提出證據，當事人也有權為自己辯護。對絕大多數依法取得美國公民身分的人而言，公民資格相當穩固，不會因政治立場、居住海外或一般過失而被取消。

近年司法部推動的撤銷公民案件，幾乎都圍繞著同一個核心──歸化申請時是否誠實。 只要在申請過程中如實申報、合法取得公民身分，通常不必擔心公民資格遭到撤銷。

精華 FAQ

  • 主要是歸化時涉及欺詐或重大不實陳述，例如隱瞞犯罪、移民違規、假身分或非法取得資格；若政府能證明，法院可依法撤銷。

  • 不一定。關鍵不在於後來是否有犯罪紀錄，而在申請歸化時是否故意隱瞞重大犯罪或不符資格的事實；若誠實申報，通常不會因此失去身分。

  • 不是。撤銷公民身分必須經法院審理，由政府提出證據，當事人也能辯護；對依法取得身分的人來說，政治立場、海外居住或一般過失通常不構成撤銷理由。

司法部 移民 美國公民

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