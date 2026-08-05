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麻將成時尚社交 影星、超模全瘋玩 台灣16張玩法流行

記者謝雨珊／即時報導
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在西好萊塢專門為私人俱樂部San Vicente Bungalows提供麻將牌，...
在西好萊塢專門為私人俱樂部San Vicente Bungalows提供麻將牌，並負責舉辦牌局的Mahj to Go向媒體透露，美國超模Cindy Crawford（左二）是固定麻將牌友。（Mahj to Go官方Instagram帳號）

根據NBC News報導，曾被視為華人家庭長輩娛樂的麻將，如今快速席捲洛杉磯，從華埠、酒吧、私人俱樂部到好萊塢名流圈，成為年輕世代最新社交活動。不少亞裔年輕人藉此重新連結自身文化，同時也吸引越來越多非亞裔玩家加入，讓這項擁有數百年歷史的遊戲，在美國搖身一變成為社交時尚，多位好萊塢明星都是忠實牌友。

在西好萊塢私人會員俱樂部San Vicente Bungalows，麻將早已成為會員間熱門的社交活動，超模Cindy Crawford就是固定牌友之一。負責提供俱樂部專屬麻將牌，並定期舉辦牌局的Mahj to Go共同創辦人Heidi Brooks笑說：「她幾乎每一局都會贏。」

Cindy Crawford表示，她打麻將最大的優勢，在於「模式辨識（pattern recognition）」，這項能力是婆婆教會她的，也是麻將最重要技巧之一，玩家必須快速辨認牌型，同時預判其他玩家正在組什麼牌。

事實上，Crawford小時候在伊利諾州從未接觸過麻將，直到認識Brooks後才真正迷上。如今，只要有機會，她幾乎都會答應上牌桌，甚至旅行期間仍透過手機App持續練習。

如今在洛杉磯，麻將早已不限華人社區。從華埠地下室、住家客廳、辦公室，到酒吧與私人俱樂部，都能看到麻將牌桌。包括羅勃茲（Julia Roberts）、英國哈利王子妃梅根（Meghan Markle）及布蕾克萊芙莉（Blake Lively）等好萊塢名人，也曾被拍到打麻將。

其中，一間被稱為「麻將巨型教會（Mahjong Megachurch）」的私人俱樂部，擁有10張自動洗牌桌，採邀請制入場，已成為洛杉磯年輕菁英最新社交象徵。

Mahj to Go共同創辦人Lynne Spillman表示，公司剛成立時，主要教導的是年長女性，如今學生卻遍及大學生、姊妹會成員，甚至透過TikTok等社媒快速擴散。不少玩家認為，疫情後人們更加渴望面對面互動，麻將提供一種充滿觸感與交流感的人際體驗。也有人單純迷戀麻將牌本身的工藝與設計，一套高級麻將牌價格甚至可高達600美元。

目前洛杉磯最常見的玩法，包括香港麻將、台灣麻將及美式麻將。雖然玩法各異，但共同特色都是融合策略、技巧與運氣。全球更發展出超過40種不同規則，讓麻將成為極具地方特色的遊戲。

對許多年輕亞裔美國人而言，麻將更具有文化認同意義。洛杉磯麻將聯盟（L.A. Mahjong League）共同創辦人Nancy Hsu與Samuel Wang近年積極推廣16張牌的台灣麻將，不僅定期舉辦牌局，也開設完整教學課程，希望透過麻將分享自己的文化。

Samuel Wang表示，十年前幾乎沒有非台灣背景的人想學台灣麻將，但如今玩家背景愈來愈多元。聯盟成員Deborah Duan指出，許多亞裔美國人成長過程中，曾因想融入主流社會，而把麻將視為「只能在家玩的遊戲」。如今，麻將反而成為一種值得驕傲的文化象徵。

目前洛杉磯最常見的玩法包括香港麻將、台灣麻將及美式麻將。（記者王若然／攝影）
目前洛杉磯最常見的玩法包括香港麻將、台灣麻將及美式麻將。（記者王若然／攝影）

精華 FAQ

  • 因為疫情後人們更渴望面對面交流，麻將又兼具策略、觸感與互動感，吸引亞裔年輕人重新連結文化，也讓非亞裔玩家跟進。

  • 文中提到Cindy Crawford常打麻將，此外Julia Roberts、Meghan Markle與Blake Lively也曾被拍到上桌，顯示麻將已進入明星社交圈。

  • 台灣16張麻將不只玩法具策略性，也成為亞裔美國人分享文化的方式；如今玩家更趨多元，從年輕人到大學生都願意學習。

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