獨╱六旬華男痛下殺手 四年前已懷疑被合夥搞錢

薄正峰在巴沙迪那投資的35戶公寓的開發案，現金投入800萬元左右，總貸款1500萬元，全部由其一人獨自承擔。（媒體空拍圖）

據奇諾岡華人 撕票案受害人艾克拜爾（Shukur Aikebaer）與主嫌薄正峰（Bo Zhengfeng，音譯）共同友人Tony Lu所知，67歲的薄正峰在巴沙迪那35戶公寓的開發投資案，現金投入800萬元左右，總貸款1500萬元，全部由其一人承擔。而工程最後從初始的1700萬元預算，上升到2744萬元的完成花費，始料未及的巨額成本增加以及高息貸款，壓得他喘不過氣。

案發前，薄正峰及其經營的磐石地產（Panshi Inc.）已先後向洛杉磯縣高等法院提出兩起民事訴訟，提告工程開發公司和開發總經理違反營運協議、違反受託義務，並追討相關款項。薄正峰曾多次向友人表示，新疆人是他巴沙迪那公寓開發案工程承包商的中介。

Tony Lu表示，薄正峰在巴沙迪那的大型公寓開發案，整個項目初始投資1700萬元，後來不斷增加。開始時薄正峰有現金大約700至800萬元，因為他在2018年成立的公司比較新，信用不夠，所以他將自己的住宅和商業物業用於抵押貸款，而且將其牧場房子賣掉。整個公寓項目全部他一個人獨資，貸款也全部由他一人承擔。不知何故，薄正峰將30%的股份給了一個王姓開發經理。

Tony表示，薄正峰為該公寓開發的建築貸款高達1500萬元。而公寓開發最後花費2744萬元，高於初始預算1000萬元，相當於每呎成本超過600元，而同期巴沙迪那建成可運營的公寓售價，是每平方呎不到500元。在這過程中，薄覺得一些分包合同、施工過程等都有問題。

Tony表示，在2024年初，薄曾問他有沒有認識投資人，可以給他短期融資，將1450萬元的建築貸款置換出來，因為他當時的建築貸款利息近10%，但一直沒有著落。事實上他的公寓是2024年上市，出租率相當高，但拋開物業運營管理費，他的純收入只夠支付一年利息，相當於投了幾千萬元，但看不到任何現金流，同時沒有任何方法可以降低貸款的利息。

四年前友情已變質

薄正峰懷疑，艾克拜爾與其介紹的商業合作人一起，從他身上搞錢。

Tony回憶，有一次協助薄查看電腦上的法律文件時，意外發現薄登入的竟不是自己的電郵，而是合作夥伴的帳號。

他立即提醒薄，你的銀行資料、投資文件、個人資訊全部暴露，非常危險，而薄向他表示，他也懷疑銀行帳戶資金遭人動過，估計約有30萬美元流向不明，並懷疑與合作夥伴有關。薄當時曾安排一次在Temecula農莊的聚會，打算與艾克拜爾等人當面攤牌。「我們都去了，但見面後氣氛較好，沒有撕破臉」，薄後來告知，他想幾十萬美元，算了，不要傷和氣。但心裡的結，似乎一直沒有解開。

農莊出售還債 弟弟搬回爾灣和他同住

Tony透露，此次與薄正峰一同前往奇諾岡實施綁架的薄建全，是比薄正峰小一歲的弟弟，之前並沒有和他同住。薄建全年前從中國來美國旅行，希望留在美國，正在辦理身分轉變。此間，薄正峰原來安排薄建全住在Temecula的農莊，後來由於投資遲遲沒有收益，加上巨額貸款在身，薄正峰不得不出售Temecula農莊還債，弟弟則前往爾灣與他同住。

在友人眼中，薄「厚道、大方」。Tony Lu表示，他和薄正峰認識多年，因為薄很多英文和法律方面事情需要幫助，雙方無數次見面，非常熟悉。他說，薄常把自家後院種植的水果、蔬菜送給朋友，每次請他幫忙閱讀法律文件，都會給予酬謝。而據他所知道，至少兩人欠薄正峰幾十萬美元還不上，他都沒有撕破臉，但怎麽都沒有想到最後竟捲入如此重大的刑案。

薄購買多把槍

Tony透露，約三年前，薄曾提起家中地鼠很多，因此購買一把高壓氣槍。之後又表示，因農莊附近出現狼群，又添購一把散彈槍。再過一段時間，薄又提及，自己另外購買一把手槍。這把手槍是否與本案有關，不得而知。

案發前，薄的妻子返回中國探親，直到案發前不久才返美。薄妻事後表示，在返中國期間與丈夫聯繫不多，完全不知道丈夫當時承受的壓力，更沒有想到回美後竟面對如此巨變。